Hermes Oostende smeert leider Asterix AVO eerste nederlaag aan: “Veruit beste prestatie van het seizoen”

In amper zeventig minuten tijd klaarden de groen-gelen de klus tegen het dan toe nog ongeslagen Asterix. “Veruit onze beste prestatie van het seizoen tot dusver tegen een onherkenbaar Beveren”, vertelt persverantwoordelijke Filip Rossel. “Onze Canadese opposite Kory White werd opnieuw topscoorster met 21 punten. De meervoudig landskampioen slaagde er enkel in de eerste set in om gelijke tred te houden. Bij 12-12 zorgden we echter voor een kloofje richting 20-15, maar bezoekend kapitein Manon Stragier kon milderen en bracht de bezoekers terug tot op één punt. Aan onze kant debuteerde Bieke Kindt, voor het eerst in actie na een langdurige blessure. Charlotte Leys bracht ons met een stevige smash 1-0 voor (25-22). Vanaf dan stond er geen maat meer op ons team. White kreeg aanvallend de steun van Goele Van den Ouweland (goed voor 11 punten) en Leys (9 punten). Libero Megan Vanden Berghe speelde eveneens een uitstekende partij”, aldus Rossel. Asterix moest bij een 5-5-tussenstand de rol lossen en keek al snel tegen een 14-8-achterstand aan.

Zesde plaats

“De Oost-Vlamingen konden die kloof niet meer dichten en de 2-0-setstand was een feit (25-18). In een aanvankelijk gelijkopgaande derde set vond Charlotte Leys het bij 11-0 welletjes en bracht ze haar gewezen club in een lastig parket met een stevige opslagdruk. In geen tijd stond het 17-10 en lag de weg naar een knappe overwinning helemaal open. We hadden vier matchballen nodig, maar het West-Vlaamse feestje kon beginnen. Nooit eerder hebben we Asterix in zo’n korte tijdspanne weten te kloppen. We klimmen bovendien naar de zesde stek in het klassement”, besluit Rossel.