Hermes Oostende moet na nieuwe nederlaag strijden om het behoud: “Zware ontgoocheling”

Hermes, zonder libero Megan Vanden Berghe (hersenschudding), werd in de eigen Mr. V-Arena aangemoedigd door slechts een veertigtal supporters, wat in schril contrast stond met de massa meegereisde bezoekende fans. “Tchalou maakte er op die manier eigenlijk een thuismatch van”, vertelt persverantwoordelijke Filip Rossel. “We begonnen nochtans goed en wisten via kapitein De Leeuw een 6-0-bonus te pakken. Een kloof die Tchalou niet meer wist te dichten (25-19), maar ze waren er zich van bewust dat ze aan twee sets genoeg hadden na hun winst in de heenmatch en ze begonnen furieus aan set twee (4-8). Wij gingen receptioneel al te vaak in de fout en vonden geen antwoord op hun Kroatische opposite Runjic. We kwamen nog terug tot 10-10 en 21-21, tot de bezoeksters onder impuls van een uitzinnig publiek de 23-25 op het bord konden zetten.”

Degradatieduels

“Het was voor ons bijgevolg alles of niets in het derde luik, dat aanvankelijk vrij spannend verliep. Abrassart diende ons weliswaar de doodsteek toe vanaf de opslaglijn. Bij 17-20 ging het ons licht helemaal uit en was de kwalificatie voor Tchalou een feit (17-25). Set vier haalden wij binnen en de tiebreak was er eentje voor de statistieken. Het zag er even naar uit dat we alsnog zouden winnen bij 13-9, maar Tchalou bewees eens te meer nooit op te geven. Nadat beide teams enkele matchballen onbenut lieten, besliste Runjic de partij in het voordeel van de Henegouwers. Wij bleven zwaar ontgoocheld achter”, aldus Rossel. “Tchalou won tweemaal verdiend tegen ons, ook al telden wij in de eindstand liefst 10 punten meer. Charleroi had er zelfs 14 meer dan Antwerp, maar toch gaan Antwerp en Tchalou door. Samen met Charleroi en rode lantaarn Michelbeke moeten wij straks geheel onverwacht om het behoud strijden”, klinkt het tot besluit.