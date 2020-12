Hermes Oostende mag trainingen hervatten: “In principe is het niet van nul herstarten”

Door de verdeeldheid binnen de Liga, de hoogste afdeling van het volleybal bij de vrouwen, moeten Hermes Oostende, Ladies Limburg, Michelbeke en Antwerpen na Nieuwjaar de volledige competitie afwerken in minder dan drie maand tijd. Op zaterdag 23 januari staat de eerste competitiewedstrijd gepland op bezoek bij Limburg, maar eerder, op zaterdag 9 januari, trekt de kustploeg al naar Tchalou voor de kwartfinale in de beker van België.

Niet te intensief starten

Coach Koen Devos mocht op maandag zijn voltallige kern in de Mr. V-Arena verwelkomen voor de eerste sessie van een kort, maar intensief trainingsschema. “Op maandag zullen we trainen op drie verschillende velden met de nodige afstand, want we willen nog geen enkel risico nemen. Op dinsdagavond ondergaat iedereen een sneltest, waarna we hopelijk met de hele groep opnieuw aan de slag kunnen”, vertelt de Oostendse coach.

De laatste oefensessie van Hermes dateert al van midden oktober. “Uiteraard zijn we opgelucht opnieuw te kunnen trainen. Het wordt afwachten hoe de speelsters die periode verteerd hebben, maar we hebben elkaar niet losgelaten. Zo spraken we wekelijks op maandag online af om samen te fitnessen”, gaat Devos voort. “Na de laatste match tegen Limburg waren we helemaal klaar om de competitie aan te vatten. We moeten in principe dus niet van nul herstarten, al kun je het balgevoel en het ritme natuurlijk niet simuleren. Ik werkte vorige week al een schema uit, waarbij we vijf dagen per week zullen trainen. Enerzijds mag het aanvankelijk niet te intensief zijn, om blessures te voorkomen. Anderzijds krijgen we niet voldoende tijd om te traag van start te gaan, want begin januari spelen we al een bekerduel.”

Extra geprikkeld

“We hebben al alles in gereedheid gebracht om de nodige testen af te leggen”, pikt Hermes-voorzitter Philippe Develter in. “Het protocol schrijft voor dat we dit telkens moeten doen daags voor een wedstrijd, maar we doen dit op eigen initiatief omdat we gerust willen zijn. We kwamen overeen met de teams die nog niet gespeeld hebben om onderling wat oefenmatchen in te lassen, opdat we toch wat matchritme kunnen opdoen in functie van de bekermatch.”

“Het is mij een raadsel waarom het niet mogelijk was om die ene wedstrijd te verplaatsen naar een latere datum, maar we zullen ons zo goed als mogelijk proberen klaar te stomen”, gaat Develter voort. “Als ik bepaalde media mag geloven, maken we in Tchalou geen kans. Dit heeft ons natuurlijk extra geprikkeld om het tegendeel te bewijzen. Al bij al zijn we blij dat we opnieuw kunnen beginnen, want we moesten iets doen. We speelden sinds maart geen enkele officiële wedstrijd meer en het begint stilaan toch te nijpen. Ik durf momenteel immers geen facturen te sturen naar onze sponsors”, klinkt het tot besluit.

Hermes oefent op zondag 20 december in en tegen Antwerpen. Nadien volgt een dubbele confrontatie met Michelbeke (26/12 out en 03/01 thuis).