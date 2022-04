Hermes Oostende bereikt absolute dieptepunt en staat op de rand van degradatie

Het seizoen van Hermes Oostende lijkt stilaan in mineur te zullen eindigen. Ondanks de knappe zege op bezoek bij het Griekse Panathinaikos, het op een haar na missen van de bekerfinale en de strijd om een plaats bij de top vier moet de kustploeg straks alles uit de kast halen om een verlengd verblijf in de hoogste afdeling te verzekeren. Zaterdagavond ging het team van coach Koen Devos met de billen bloot tegen een uiterst gedreven Charleroi. De Walen waren bij winst immers zeker van het behoud en startten furieus. Hermes, zonder libero Vanden Berghe (hersenschudding), moest meteen in de achtervolging bij 2-7. Bezoekster Camille Hannaert serveerde in één ruk naar 4-13, een kloof die de groen-gelen niet meer wisten te dichten. De 19-jarige aanvalster Pauline Martin, volgend seizoen opnieuw bij Asterix Beveren, zou echter de hoofdrol opeisen en werd topschutter met 22 punten. Een dominant Charleroi won de eerste set met overdonderende 14-25-cijfers en ging op hetzelfde elan door in het tweede luik. Hermeskapitein Yana De Leeuw kon een nieuwe achterstand rechtzetten naar 9-9, maar aan de overkant deed Oriane Moulin nog straffer (9-16). Martin en Candela Salinas brachten de setstand na vier matchballen op 0-2. Enkel in de derde set kon Hermes wat weerstand bieden onder impuls van Charlotte Leys. Zo evolueerde de score van 7-5 naar 7-9 en 13-13. Bij 23-20 leek de setwinst in de maak voor de thuisploeg, maar de bezoekers profiteerden van een gemiste setbal om de wedstrijd na 1:11 in hun voordeel te besluiten. Charleroi is bijgevolg met tien punten mathematisch zeker van het behoud. Hermes telt slechts twee punten en strijdt met Michelbeke (0 punten) om de achtste plaats. Dinsdag staat de verplaatsing naar Michelbeke op het programma en op woensdag 20 april staan beide teams tegenover elkaar in Oostende. Wie laatste eindigt, speelt op 30 april en 1 mei barragematchen tegen het nummer twee uit Nationale 1. Inzet wordt dan het behoud voor Hermes of de promotie naar de Liga voor Kalmthout of Leuven.