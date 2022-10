Herleving Sinaai pakt eerste periodetitel in tweede proviciale: “Niveau in de reeks ligt lager dan de laatste jaren”

Herleving Sinaai is de eerste periodekampioen in tweede provinciale C. Het puurde drie punten uit de intense derby tegen White Boys en diepte de kloof met eerste achtervolger Sint-Gillis-Waas uit tot zes punten. Aanvoerder Jelle Meiresonne glunderde: “Dit hadden we voor het seizoen nog verwacht.”

Het feestje in de kleedkamer mocht iets steviger. Herleving Sinaai won zondagmiddag van White Boys en pakte de eerste periodetitel in tweede provinciale C. Aanvoerder Jelle Meiresonne kon het haast niet geloven. “Voor het seizoen hadden we dat nooit verwacht”, glunderde hij. “Na negen speeldagen eerste staan met zes punten voorsprong op de tweede (grinnikt). Dat zorgde toch voor enige ontlading.”

Logisch. Sinaai verloor niet één keer in negen wedstrijden. 25 op 27 - beter kan haast niet. Meiresonne verklaart het succes. “Vorig seizoen hadden we al een goede ploeg, maar in de zomer werd die nog aangevuld met aanvallende versterkingen”, aldus de Wase captain. “Wat maakt dat we de bal voorin nu wél kunnen bijhouden en wél dat doelpuntj maken. Tja, als je dan achteraan de boel gesloten kan houden, dan heb je voor provinciale een vrij complete ploeg. Bovendien blijft coach Stefaan Saelens veeleisend, wat maakt dat er nooit verslapping optreedt.”

Lager niveau

Al vindt Meiresonne eveneens dat de omstandigheden de voorbije weken meezaten. “Ik heb de indruk dat het niveau lager ligt dan de voorbije seizoenen", aldus Meiresonne. “Bovendien hebben we tegen alle ploegen uit de rechterkolom gespeeld, dat speelt evenzeer in ons voordeel.”

Wat niet betekent dat Sinaai het zomaar cadeau heeft gekregen. Ook tegen de White Boys was de marge krap (2-1) en bleef het nagelbijten tot het einde. “De bezoekers zijn hier vrank en vrij komen voetballen”, weet Meiresonne. “We hadden afgesproken om hoog druk te zetten, waardoor ze niet hun spel kwamen, en hebben vrij goed gevoetbaled, maar dan slikten we zo’n domme tegentreffer. Bovendien lieten we de verlossende treffer na de pauze al te vaak liggen.”

Tot overmaat van ramp kreeg Niels Van Damme zo’n tien minuten voor tijd z’n tweede gele kaart. Zonder erg. “White Boys probeerde de druk nadien wel op te voeren, maar uiteindelijk hielden we vrij goed stand.”

Titelkansen

En dus mochten Meiresonne en co. alsnog vieren. Het eindrondeticket is binnen, maar waarom hoeft het daarbij op te houden? “We vieren een dubbele overwinning, hé. Zelf pakken we de volle buit en sommige concurrenten lieten punten liggen. Als we volgend week winnen op Doorslaar, de beste ploeg in de reeks, zetten we die al op tien punten...”, durft Meiresonne te dromen.

Al blijft hij in één adem ook voorzichtig. “Het is nog lang, hé. Pas na vijftien speeldagen kunnen we aan de titel denken. Ploegen als Kruibeke en Doorslaar moeten nog komen, dus met en beetje tegenslag kan het snel bergaf gaan. (snel) Maar dat einderondeticket nemen ze ons niet meer af. Da’s iets om naar uit te kijken.”