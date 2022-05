Herkansing voor Pelt op het veld van Overijse

De nederlaag in het verre Erpe-Mere kwam hard aan in Pelt. Niet dat de supporters en bestuurders al met gekoelde champagne naar Oost-Vlaanderen trokken, maar de hoop op promotie was groot. De teleurstelling om de gemiste kans was al even groot, vooral over de manier waarop. “We hebben over ons heen laten lopen”, klonk het bij T1 Davide D’Angelo. “Jammer genoeg speelden we tijdens de belangrijkste match van het seizoen onze slechtste wedstrijd van het seizoen. Er komt nog een kans, gelukkig maar en die moeten we helemaal anders aanpakken.”