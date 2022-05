Herenploeg Av Lokeren interclubkampioen in ereafdeling. Trainer Geert De Borger: “Algemeen heeft iedereen heel sterk gepresteerd”

Twee teams staken erbovenuit in Aartselaar, ROBA en AVLO gaven elkaar nauwelijks wat toe. Aan het einde van de rit prijkte AVLO bovenaan met 157 punten, vlak voor ROBA (156) en FLAC (148). De Oost-Vlamingen verdedigden vlak voor de afsluitende estafetteproeven een voorsprong van één punt. “Het was heel spannend, maar het is uiteindelijk heel goed afgelopen”, vertelt AVLO-trainer Geert De Borger. “Na de 4x100m zijn we nog één puntje uitgelopen. Op de 4x400m moesten we één puntje inleveren waardoor de voorsprong behouden bleef.”

Collectieve topprestatie

Het was een collectieve topprestatie. De ploeg had geen enkele zwakke schakel. “Algemeen heeft iedereen heel sterk gepresteerd. We hadden weinig laatste en voorlaatste plaatsen. Als je dan een paar overwinningen kunt pakken, levert dat op. Matthias De Leenheer haalde een eerste en tweede plaats in hinkstap en ver. In de afstandsnummers zaten we een beetje in de problemen. Jan Vervaet heeft de 3000m en de 5000m gecombineerd. Er zat nauwelijks tijd tussen. Het was een slokje drinken en weer vertrekken. Maar hij deed dat voortreffelijk. Hij kent zijn lichaam door en door.”

Het evenwicht in het team zit wel snor met zowel ervaren atleten als jonge talenten. “Onze ploeg is een combinatie van ervaren atleten en opkomende jongeren”, stelt De Borger. “De jongeren haalden mooie ereplaatsen. Als zij het blijven volhouden, ziet het er heel goed uit voor de toekomst van de club. De cadetten en scholieren hadden ook sterk gepresteerd op hun interclub. Enkel jammer dat ze door de estafette die foutliep net niet wonnen. We zijn heel tevreden dat we dit nog hebben klaargespeeld. We dachten wel dat we hoog zouden eindigen met de mannen, maar aan winnen hadden we eerlijk gezegd niet gedacht.”

AVLO-vrouwen elfde in hoogste afdeling

De vrouwenploeg trad zaterdag aan in Dampicourt in de hoogste afdeling. Zij werden elfde op twaalf ploegen. “Bij de dames hadden we een beetje pech dat onze twee grote puntenpakkers, Eline Dalemans en Lisa Rooms, geblesseerd moesten afhaken”, kadert De Borger de iets mindere prestatie. “Bij Lisa gebeurde dat op het laatste moment waardoor we geen vervangster konden vinden op de 3000m. Dat kostte ons algauw elf punten. In welke afdeling we volgend jaar zullen zitten als vrouwen en mannen samengevoegd worden, zullen we nog moeten bekijken.”

Lees ook: meer atletiek