Herboren Tjorven Mertens koestert grote ambities met nieuwe ploeg: “Ik droom van de Spelen, maar besef dat de weg nog lang is”

Tjorven Mertens heeft de BMX-fiets vaarwel gezegd. “Ik heb veel plezier gekend op de BMX, maar ook veel pech. Meerdere valpartijen eisten hun tol. Er waren sleutelbeenbreuken, maar het was de breuk van het onderbeen die de druppel te veel was. Ik moest vanaf nul herbeginnen. Ik leerde toen de coaches van het baanwielrennen kennen. Vrij snel bleek dat ik ook daar aanleg had en de bal ging aan het rollen. In het begin was het wennen. Bij het BMX’en gaat het eerder om techniek dan om kracht. Op de piste is dat anders en komt er ook nog eens tactiek bij kijken. Dit jaar werd ik op het EK vierde in de keirin. Voordien had ik nog maar één keer aan een wedstrijd in deze discipline deelgenomen. Dat was een opsteker. Op het wereldkampioenschap in Israel kende ik pech. Ter plaatse werd ik ziek. Wellicht een gevolg van de airco. Ik had meer verwacht van het WK, maar op de tweehonderd meter kon ik toch een persoonlijk record neerzetten.”