Herboren Jens Petter Hauge (AA Gent) passeerde bij specialist in Duitsland: “Zowel fysiek als mentaal een opsteker om met hem samen te werken”

Hij had het de laatste maanden moeilijk om zich door te zetten. “Hoe dat komt? Dat weet ik niet precies. Het is niet de eerste keer dat ik het meemaak in mijn carrière. Voetbal gaat soms met ups en downs. De coach kiest momenteel voor andere spelers en die beslissing moet ik respecteren. Ik heb nog een lang contract bij Frankfurt en ik maak me nog geen zorgen. Uiteraard kwam ik hier om te spelen, maar meer dan mijn best doen, kan ik niet doen. Ik moet gewoon hard blijven werken en dan komt die beloning wel. Of dit een glimp was van de beste Hauge? Misschien wel, ik kan deze assist aangrijpen om wat meer vertrouwen te krijgen.”

Hij leek opmerkelijk scherp dinsdagavond. “Uiteraard speelde ik tegen jongens die al negentig minuten op het veld stonden, maar ik ben ook langsgegaan bij een specialist in Duitsland tijdens de break. Zijn naam is Domenico Gurzi. Hij werkt met heel wat voetballers en kent het wereldje ook. Voor mij is het zowel fysiek als mentaal een opsteker om met hem samen te werken. Ik heb heel wat tijd met hem kunnen spenderen en dat heeft geholpen. Ook de stage is goed verlopen. ‘The best is yet to come’, dat geloof ik echt.”