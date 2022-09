Herakles en Dragons snoepen leiders eerste punten van het seizoen af, Braxgata naar gedeelde tweede plaats

Herakles tegen Dragons was vrijdagavond de Antwerpse topper op de derde speeldag van de ION Hockey League. Dragons leek over de beste kaarten te beschikken: het begon met zes op zes aan de match, terwijl Herakles zeer teleurstellende nederlagen liet optekenen tegen Orée en Ukkel Sport. Vooral de dertien tegentreffers in die twee matchen deed in Lier pijn aan de ogen. De spelers van coach Darran Bisley toonden echter karakter, waren op verdedigend vlak weer helemaal gestructureerd en wonnen dankzij treffers van Antonin Igau, Dylan Thomas en Nicolas de Kerpel met 3-0 van hun Brasschaatse rivalen. De eerste punten voor Herakles waren binnen, de eerste nederlaag van Dragons was een feit.

Punten pakken in Brussel

Zondag trokken Herakles en Dragons naar Brussel voor duels tegen teams die nog het maximum van de punten totaliseerden. Herakles ging op het elan van vrijdag voort en trakteerde landskampioen Racing op een 2-4-nederlaag. Eerst Manuel Mondo en vervolgens Arno Van Dessel brachten Herakles op voorsprong, maar Racing kwam twee keer op gelijke hoogte. In het laatste kwartier maakten de bezoekers het verschil via Arthur de Borrekens en Dylan Thomas. Met zes op zes is de rust in Lier weer helemaal teruggekeerd en kan er ontspannen toegeleefd worden naar de match van donderdagavond op het veld van Gantoise.

Ook Dragons deed het goed in Brussel met een 2-2-gelijkspel bij titelfavoriet nummer één Léopold. Reeds na vier minuten opende Blake Govers de score voor Dragons, maar dan was er weer de onvermijdelijke Tom Boon die zijn team op een 2-1-voorsprong bracht. Acht minuten voor affluiten zorgde Nicolas della Torre voor het eerste puntenverlies van het seizoen voor Léopold. Met zeven punten staat Dragons op de vijfde plaats in het klassement.

Braxgata: zes op zes

Leider is Léopold, dat met tien punten één punt meer telt dan Racing, Gantoise en Braxgata. Het team van coach Philippe Goldberg bracht twee uitwedstrijden tot een goed einde: vrijdag werd het 0-3 op Leuven, zondag 2-4 bij de Luikse hekkensluiter Old Club. Van de zeven Braxgata-doelpunten scoorde de Ier Ben Walker er drie. Vorig jaar geraakte Braxgata eerder verrassend in de play-offs, deze keer houdt iedereen wel rekening met de club uit Boom. Volgende week poogt Braxgata om een nieuwe tik aan Racing uit te delen.

