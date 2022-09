Henry Odutayo (Eendracht Termien) scoort tweemaal en wordt daarna met een pijnlijke elleboogblessure naar het ziekenhuis gevoerd

De thuisploeg nam tegen Wijgmaal een snelle start en kon reeds na zes minuten juichen toen Odutayo de bal veroverde en de bal fraai intikte. Alles liep vlot tot men bij Termien ver van elkaar ging spelen en het initiatief uit handen gaf. Via een licht toegekende strafschop (ongelukkig handspel van Baerts) herstelde Wijgmaal het evenwicht. Tijdens de rust zette trainer Hamers in de kleedkamer de puntjes op de i. Met de ingevallen Ghiro als derde spits ging Eendracht sneller storen en nam de partij opnieuw in handen. De uitgespeelde doelpunten van Odutayo en Toon Opdekamp leverden de Genkse club een verdiende zege en de leidersplaats op.

Boze trainer Dennis Hamers

De sfeer in het Genkse kamp achteraf was dubbel. Vreugde om de zege en de leidersplaats, maar ook angstig uitkijken naar het aantal weken weken inactiviteit van Henry Odutayo. De herschikking van trainer Hamers na de pauze met Senne Ghiro als extra spits, zorgde voor de ommekeer. “Trainer Hamers maakte zich tijdens de rust toch wel even kwaad”, blikt Toon Opdekamp terug. “Hij zette iedereen opnieuw scherp voor de tweede helft met een nieuwe aanpak. We gingen sneller en vroeger storen en namen opnieuw het initiatief in eigen handen. Op gegeven momenten speelden we Wijgmaal helemaal uit verband. Het leverde ons ook twee mooie doelpunten op en een terechte zege.”

Jijzelf tekende voor de derde en verlossende treffer. “Het was een staaltje van teamwerk, waar we heel snel het spel verlegden en Ospitalieri me met een heerlijke voorzet de beslissende treffer aanbood. Met tien op twaalf nemen we een prima start. Wat een verschil met de voorgaande jaren. We kunnen nu ontspannen spelen en vol vertrouwen onze volgende wedstrijden tegemoet gaan”, aldus Opdekamp.

Odutayo: breuk of elleboog uit de kom?

Trainer Dennis Hamers maakte zich tijdens de rust voor het eerste echt kwaad. Was het een donderspeech, Dennis? “Ik heb toch wel even op de tafel geslagen”, knipoogt de Maasmechelaar. “Na een dik kwartier gingen we slordig spelen en gaven we het initiatief uit handen. Neen, ik was erg boos. Het was toch wel de puntjes op de i zetten. Het betoog heeft zijn effect niet gemist. In de tweede helft zijn we weer top gaan spelen met goals uit het boekje.”

Hoe is de situatie met Henry Odutayo? “Ofwel is de elleboog uit de kom, ofwel is er een breuk. Het maakt toch wel een verschil om met of zonder Odutayo te spelen. Henry scoorde zesmaal op vier wedstrijden. Ook in de kleedkamer is Henry een waardevol persoon. Hopelijk zijn we hem niet voor lange tijd kwijt”, besluit Hamers.

Termien: Valkeners, Baerts, Ospitalieri, Janssen, Heeren, Degeling, Piras, Jeunen (80' Cosyn), Opdekamp, Odutayo (70' Oizaz), Dauwe (46' Ghiro).

Wijgmaal: Van Der Auwera, Nasim (78' Geens), Dewaet (61' Poppe), Mertens, Dupont (67' Dinayaku), Ruelle, Courtrai, Vandervondelen, Ceusters, Alasan.

Doelpunten: 6'Outayo (1-0), 38' Mertens (1-1, strafschop), 53' Odutayo (2-1), 79' Opdekamp (3-1).

Geel: Baerts, Dewaet, Poppe.

