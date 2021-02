Henry blijft, Schrijvers enige echte aanwinst. OHL-kern blijft te groot

voetbal beker van BelgiëHet belangrijste nieuws bij OHL na het sluiten van de transfermarkt is dat Thomas Henry niet naar het Turkse Besiktas trekt maar bij OHL blijft. Siebe Schrijvers is de enige meteen inzetbare aanwinst, maar dan wel één van formaat. Anderzijds: met 37 spelers blijft de OHL-kern wel bijna onwerkbaar groot.

Het was een relatief kalme wintermercato, ook bij OHL. Met alleen toptransfer Siebe Schrijvers (24), ex-Leicester-middenvelder Andy King (32) en Leicester-huurling Benkovic (23) als nieuwkomers. Schrijvers is een schot in de roos, maar King (18 speelminuten tot nu toe) en Benkovic (speelde nog geen minuut) zijn – voorlopig? - geen echte versterkingen. Mogelijk krijgen zij woensdag speelminuten in de bekerpartij tegen Cercle Brugge. Marc Brys had er nog graag een spits en een centrale verdediger met leiderscapaciteiten bij gehad, maar die kwamen er niet.

Liefst 37 kernspelers

Bij OHL hoopten ze tijdens de wintermercato hun veel te ruime kern danig te kunnen afslanken, maar dat lukte niet. De jongeren Jordy Gillekens en Bernt Laes werden uitgeleend aan Lierse Kempenzonen, tweede doelman Iversen keerde terug naar Leicester en de overtollige spits Tucic werd uitgeleend aan het Sloveense NK Bravo.

Van het kransje A-kernspelers die apart moeten trainen en die OHL liefst zag vertrekken, is Tucic de enige die een nieuwe club vond. Perbet, Van Hyfte, Croizet, Keita, Stallone Limbombe en Borges geraakten of wilden niet weg, omdat geïnteresseerde clubs lang niet het loon wilden of konden ophoesten dat zij bij OHL opstrijken. De zes blijven apart trainen.

“Hen weer bij de wedstrijdkern halen, zou geen goed idee zijn en misschien ook voor commotie zorgen”; zegt coach Marc Brys. “Ik heb helemaal niets tegen die jongens, maar onze kern is te groot en om het werkbaar te houden, moest ik in oktober knopen doorhakken en een aantal in Kessel-Lo laten trainen. Dat blijft zo.”

Met die zes erbij, telt de A-kern van OHL 37 spelers. Daar komt allicht ook nog doelman Kawin Thamsatchanan bij, die terugkomt na een uitleenbeurt aan het Japanse Sapporo.

Doorgaan in de beker

Woensdag (18 uur) ontvangt OHL Cercle Brugge voor de beker van België. De ‘vereniging’, in volle degradatiestrijd, zou aanvankelijk met een B-elftal aantreden, maar de vraag is of dat na het ontslag van trainer Paul Clement nog het geval zal zijn.

Marc Brys wil absoluut doorstoten naar de 1/8ste finales. “Ik won als coach de beker met Beerschot. Dat is een onvergetelijke ervaring voor de fans, het bestuur, de spelers en de coaches. Wij gaan er alles aan doen om zo ver mogelijk door te stoten in deze leuke, rauwe, pure competitie die de beker is. Dus zal ik woensdag de ploeg opstellen die ik het best geschikt acht om Cercle uit te schakelen.”

Neemt niet weg dat Brys, gezien het superdrukke programma, allicht enkele spelers met lichte blessures – zoals Mercier - of die mentaal minder fris ogen – zoals Sowah – laat rusten. Aan hun vervangers om hun kans te grijpen.

