Henri Vandenabeele debuteert in Dauphiné: “Zonder steile verwachtingen, want vorige week had ik slechte benen”

“Eerst en vooral: in mei en juni ben ik nog nooit top geweest”, benadrukt Vandenabeele. “Ik moet wel toegeven dat ik nu meer last ondervind van die pollenallergie dan andere jaren. Ook op training voel ik me niet lekker. Ik heb medicatie om die allergie te proberen beperken, maar met de ploeg bekijk ik wat ik nog meer kan doen. Ik ga er wel vanuit dat het nooit volledig opgelost zal geraken. In de Rhônes-Alpes Isère Tour draaiden mijn benen bergop vierkant. Zodat ik niet met grote verwachtingen naar de Dauphiné trek.”

Geen spurtetappes

Zondag gaat het Critérium du Dauphiné, de Frans voorbereidingskoers op de Tour, van start. Vandenabeele bekeek de profielen van de etappes al eens. In het verleden begon deze rittenkoers uit de World Tour vaak met enkele ritten voor de snelle mannen. “Op het eerste zicht is er in de Dauphiné geen zuivere sprintersetappe”, vermoedt de pion van Team DSM. “Natuurlijk zijn het de ploegen die bepalen of het tot een sprint komt. Deze Dauphiné lijkt me geschikt voor aanvallers. Zoals vorig jaar met Brent Van Moer die de openingsrit won. De voorlaatste etappe wordt bijzonder lastig met Galibier en Croix-du-Fer en aankomst in Vaujany.”

Offensief koersen

Team DSM trekt zonder grote kanonnen naar de Dauphiné. Leknessund en Kragh Andersen rijden de Ronde van Zwitserland. Bardet en Arensman zaten in de Giro. “We doen de Dauphiné met een jonge selectie”, gaat Vandenabeele verder. “Het is de bedoeling om bijzonder offensief te koersen. We zullen een ritzege najagen, maar dat zal echt het hoogst haalbare zijn. Voel ik me goed zal ik me wel eens proberen tonen. Of dat zal lukken betwijfel ik, want vorige week werd ik er gewoon afgereden. Toch ben ik mentaal klaar voor de Dauphiné.”

In juli last de ploegleiding een hoogtestage in. Normaal zal Vandenabeele in zijn eerste profseizoen geen grote ronde rijden. “Maar de Vuelta is nog altijd mogelijk”, weet de jonge klimmer. “Tijdens die hoogtestage wordt het programma voor augustus en september vastgelegd.”

