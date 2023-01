Henri Van Marcke (Winkel Sport): “Na nipte nederlaag in Olympic Charleroi de komende weken toch punten pakken”

Tevreden over seizoen

“Ik kende een wat moeilijke start bij Winkel Sport maar bleef altijd hard werken. De laatste drie maanden valt alles goed mee want ik sta nu toch vast in de ploeg. Samen met Dauchy en Reuse vormen we een centraal trio achterin. Ik ben dus best tevreden over mijn eigen prestatiecurve. De ploeg kende dit seizoen een uitmuntende competitiestart en pakte toen ook heel wat punten. De laatste weken loopt het wat minder en na de winterstop moeten we het stellen met een één op negen. We pakten thuis tegen titelfavoriet FC Luik een verdiend punt en dat gaf ons meteen hoop. Helaas konden we in onze voorbije twee uitmatchen niets oogsten. Op het veld van Heist verloren we eerder ongelukkig en ook zaterdag zat er veel meer in op het veld van Olympic Charleroi, toch ook een topper. We kwamen vroeg op voorsprong maar konden die bonus finaal niet vasthouden. In enkele minuten tijd keerde Olympic het tij en werd het uiteindelijk een 2-1-verliesbeurt voor ons.”