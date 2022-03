Henri Naessens rijdt Nokere Koerse: “Top twintig halen als doel”

WIELRENNEN JUNIORENEerstejaarsjunior Henri Naessens (16) begint aan het betere werk. Nadat hij zondag in De Klijte derde werd, komt hij zaterdag in Deinze aan de start van Nokere Koerse, een UCI-proef op gekende wegen.

De renner uit Meulebeke stapte met ploegleider Rik Devoogdt over van Canguru-QTS-Air College naar Crabbé Toitures Chevigny. Hij werkte tijdens de krokusvakantie in het Spaanse Cambrils een ploegstage af en sloot die kort na de terugkeer af met de kermiskoers in De Klijte. “Een lastige wedstrijd op een heel mooi parcours”, blikt Naessens terug. “Het was koud, er stond veel wind, maar toch was ik van bij de start goed mee voorin.”

“In de derde ronde dichtte ik een gaatje op twee renners. Met Brent Baert en de Noor Simen Eversen-Hegreberg bleef ik voorop”, gaat Naessens voort. “We liepen tot anderhalve minuut uit en lieten het tempo in de finale zakken. Tot plots een groepje achtervolgers met daarbij ploegmaat Lars Vanden Heede naderde. Toen de Noor in de slotronde achter mijn rug vandaan demarreerde, had ik geen antwoord meer.”

Ook Baert ging Naessens aan de aankomst vooraf. De Meulebekenaar was de hele wedstrijd met twee tweedejaarsjunioren in de aanval. De Noor van EFC-L&R-AGS wordt in Nokere Koerse opnieuw een te duchten tegenstander. Het deelnemersveld is goed gestoffeerd. Met onder meer Vlad Van Mechelen, de Brit Joshua Tarling, Steffen De Schuyteneer en de Nederlander Elmar Abna.

Vanaf Mullem vooraan zitten

Naessens kent het parcours als zijn broekzak. “Ik heb het nog eens goed verkend”, benadrukt hij. “Vanaf Mullem moet je goed vooraan zitten. Want daar verlaten we de N60 en beginnen de kasseien. We doen eerst een grote ronde van 70 kilometer en na de eerste doortocht op Nokereberg komen nog twee ronden van 28 kilometer, met nog een aantal kasseistroken. Op papier lijk ik geen renner voor wedstrijden over kasseien en ook niet voor waaierkoersen. Maar dat gaat eigenlijk vrij goed. Ik doe dat soort wedstrijden graag.”

Zodat Naessens zaterdagnamiddag toch met enige ambitie aan Nokere Koerse begint. “De eerste twintig halen is mijn doel”, besluit hij. “Veel renners die aan de start staan zal ik nog niet kennen. Zelf demarreren ga ik niet doen, op alles reageren ook niet. Ik probeer me in de eerste groep te handhaven.”