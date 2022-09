Henri Moyaert (SK Roeselare-Daisel): “Trip naar Tempo Overijse wordt geen makkelijke opdracht”

Eén van de nieuwkomers bij SK Roeselare-Daisel is de 29-jarig Henri Moyaert, Roeselarenaar en beroepshalve zelfstandig verkoper. “Ik verdedigde de laatste tien jaar de kleuren van provincialer SVD Kortemark, met een tussendoortje van één seizoen bij SKV Zwevezele”, opent de rechtsachter van SK Roeselare-Daisel het gesprek. “Het is voor mij leuk dat ik de stap van tweede provinciale naar derde nationale kan maken. SK Roeselare-Daisel is een mooie club en beschikt over een prachtige accommodatie. Voetballen in een stadion als Schiervelde is voor veel spelers een droom en ook bij mij was dat zeker en vast een drijfveer. In derde nationale kunnen voetballen, is voor mij ook een mooie uitdaging want het niveau ligt toch vrij hoog. Normaliter ben ik een centrale verdediger maar mijn huidige positie als rechtsachter bevalt me zeker ook.”

Hamme te sterk

“Na de mooie uitzege in Aalter moesten we vorig weekend onze meerdere erkennen in VW Hamme. De Oost-Vlamingen draaien al jaren mee in het nationaal circuit en zullen dit jaar wellicht hoog eindigen. Op voetballend vlak vond ik ons echter de evenknie van Hamme maar zij wisten wel op de counter twee keer te scoren. Gelukkig was bij ons de nul al van het bord geveegd na die verdiende uitzege in Aalter zodat we toch met een drie op zes van wal gestoken zijn in derde nationale. Het was tof om te zien dat de Roeselaarse voetbalfans terug de weg naar Schiervelde gevonden hebben want er was toch een ruime publieke belangstelling.”

Zware openingskalender

“Zaterdag trekken we naar Tempo Overijse en dat is naar verluidt de titelkandidaat nummer één. We hebben er dus niets te verliezen en zullen er zeker en vast onze kansen gaan. We zullen er onze ontdekkingstocht verder zetten want dit seizoen bekampen we toch heel wat nieuwe tegenstanders en dat maakt het ook voor mij extra boeiend.”