Henk Dijkhuizen en Patro Eisden laten tegen Charleroi kostbare punten liggen: “Hadden onze kansen moeten benutten”

In dit zespuntenduel met als inzet een plaats in de top vier, deelden beide teams de punten. Een gretig gestart Eisden klom via een strafschopgoal van Bounou reeds na zes minuten op voorsprong. Na de rust had Arénate tot tweemaal toe de kans op 2-0, maar telkens reageerde de Luikse goalie alert. Dat brak zuur op. Delbergue hing halverwege de tweede helft ook vanop de stip de bordjes in evenwicht. Beide teams gingen nadien voluit voor de zege, maar doelpunten bleven uit. Commotie in de slotminuut toen de alleen op doel afstormende Bamona neergetrokken werd. De scheids -en grensrechter zagen er evenwel geen graten in. “Een onbegrijpelijk beslissing. De grensrechter stond er met zijn neus bij en de videobeelden waren overduidelijk”, baalde Stijn Stijnen.

De thuisploeg nam meteen het heft in handen. De Charleroigoalie mepte een kopbal van Renson onder de lat uit en een poging van Bounou kaatste via Felix nipt naast. Weinig minuten later werd de diep gestuurde Arenaté door doelman Cremers in de zestienmeter onderuit gelopen en trof Bounou raak vanop de stip. Na de pauze zagen we een gretiger Charleroi dan de eerste helft. Toch was een vlijmscherp counterend Eisden het gevaarlijkst. Uitblinker Bounou speelde Arénate tot tweemaal toe vrij voor doel, maar de Patrospits vond telkens een attente Cremers op zijn weg. Na handspel van Dijkhuizen hing Delbergue de bordjes via een nieuwe strafschop in evenwicht. De partij deinde zenuwachtig op en neer en kon alle kanten uit. Zo werd een poging van Terwingen in laatste instantie afgeblokt en aan de overzijde haalde Corstjens een schot van Zorbo van de lijn. In de slotminuut kwam Charleroi goed weg toen de alleen op doel afstormende Bamona neergetrokken werd en de scheidsrechter niet reageerde.

Kansen niet benut

De ontgoocheling in het Eisdense kamp was groot. “Na de 1-0 hadden we een drietal goed kansen om de score op te drijven, maar de efficiëntie ontbrak”, baalde Henk Dijkhuizen. “Een doelpuntje meer en we hadden de wedstrijd kunnen doodleggen en uitcounteren. Al hadden we in de slotminuut toch nog uitzicht op de winnende treffer toen Bomana alleen op doel afging en neergetrokken werd. Ik begrijp niet dat die speler geen rood kreeg. Iedereen in het stadion zag de fout, behalve de scheidsrechter en de grensrechter, die er notabene met de neus bij stond. Jammer. Bij winst hadden we goede zaken gedaan. Of ik de bal met de hand beroerde bij die strafschopfase? Ik kreeg die bal inderdaad tegen mijn hand, maar ik deed geen onnatuurlijke beweging”, aldus Dijkhuizen.

Knokken tot de laatste speeldag

Trainer Stijn Stijnen baalde achteraf als een stekker. “Enkele foutief beoordeelde beslissingen van de de scheidsrechter en de grensrechter bepalen het resultaat”, klonk de Eisdense trainer boos. “Bounou krijgt in de eerste helft geel voor een schwalbe in plaats van een strafschop en aan de elfmeter voor Charleroi ging een duidelijke overtreding aan vooraf. Dat er geen fout op de alleen op doel afstormende Bomona gefloten werd, vond ik het flagrantst. Nu blijft het knokken tot de laatste speeldag. Maar we geven niet op. Tegen Luik en Tienen voor winst gaan en dan blijft die eindronde mogelijk”, aldus Stijnen.

P.Eisden: Belin, Dijkhuizen, Renson, Corstjens, Vandergeeten, Gueroui, Massengo, Terwingen (78' Naudts), Bounou, Arénate, Bamona.

Charleroi: Cremers, Felix, Corneillie, Ghesquiere (55' Perreira), Vanderbecq (70' Ressa), Cottet, Ito Singa, Zorbo (83' Dahmane), Saïdane, Guedj, Delbergue.

Doelpunten: 8' Bounou (1-0, strafschop), Delbergue (65' 1-1, strafschop).

Geel: Dijkhuizen, Bounou, Massengo, Cremers, Ressa, Stijn Stijnen, Steven Stijnen.

Rood: 90' Dahmane.