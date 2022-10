Henk Dijkhuizen en Patro Eisden blijven winnen: “Zege tegen Mandel is zevende opeenvolgende duel zonder nederlaag”

Het gaat uitstekend met Patro Eisden. De Maaslanders konden in Mandel opnieuw schitterende cijfers voorleggen: een vlotte overwinning, drie goals gescoord door drie verschillende spelers, opnieuw een clean sheet en een alsmaar steviger plaats in de top drie. “Wat een ongelooflijke reeks zetten we neer. Op de openingswedstrijd in La Louvière na, verloren we geen enkele wedstrijd meer”, juichte Henk Dijkhuizen na afloop.

Het gaat Eisden momenteel voor de wind. Met zes overwinningen op acht nestelen de Stijnenboys zich alsmaar steviger in de top drie. Rechtsachter Henk Dijkhuizen blikt dan ook tevreden terug. “Net als vorige wedstrijd sloegen we weer op de juiste momenten toe”, zegt de vinnige Nederlander. “En wat een doelpunten. Alle drie parels. Na een stiftertje van Sam over de doelman, trapte Bounou ons net voor de rust op voorsprong. Een ideaal moment om zo de rust in te gaan. Terug op het veld rondde Sam een slim één-tweetje tussen Verburgh en Bomona af en deelden we onze tegenstander een serieuze tik op de neus uit. Tom Pieterman nam daarna alle twijfel weg met een streep vanop 25 meter. Opnieuw een heerlijk doelpunt. Ook in de rangschikking doen we goede zaken. We slaan een kloof met tal van concurrenten.”

Juiste mentaliteit

Niet alleen voorin doet men zich opmerken, maar ook de verdediging blijft zich tonen. “Tot hiertoe slikten we slechts vier tegentreffers en horen hierbij tot de beste verdedigingen van de reeks”, gaat Dijkhuizen verder. “Tegen Mandel pakken we onze zesde clean sheet van deze competitie. Organisatorisch loopt het bijzonder vlot. Onze sterkte? Dat is ongetwijfeld onze mentaliteit. We winnen omdat we willen winnen. We beschikken over een ervaren groep en onze aanwinsten zetten reuzestappen voorwaarts. Kijk naar Niels Verbrugh, die de geschorste Yassin Gueroui op een schitterende manier verving. De competitie is nog lang, maar onze resultaten mogen er best zijn”, besluit Dijkhuizen.

Zeven weken ongeslagen

Ook T2 Aziz Rejdi straalde van fierheid. “Op deze 0-3 zege mogen we trots zijn. Mandel is een heel andere team dan in het begin van de competitie. Onder impuls van hun nieuwe voorzitter werden heel wat spelers binnengehaald. In de eerste helft hadden we het ook niet gemakkelijk. Zij zetten een goed blok en het was moeilijk om er doorheen te raken. Met doelpunten vlak voor en vlak na de rust, sloegen we op korte tijd een beslissende kloof. Je ziet onze groep met de week groeien en volwassener worden. In vergelijking met vorig seizoen spelen we ook slimmer. We wachten geduldig af en kiezen onze momenten om toe te slaan. We zijn nu al zeven weken op rij ongeslagen. Toch blijven we best met beide voeten op de grond. We moeten onze verder blijven focussen en elke wedstrijd even ernstig opnemen zoals we nu bezig zijn. Die top drie plaats mogen we niet lossen”, aldus de assistent van Stijn Stijnen.

Mandel: Goblet, Fonkeu, Tiboue, Kamara (78' El Sayed), Rucquois (70' Kaddouri), Diakhate (66' Vandommele), Verhaest, Castagne (70' Lievens), Cisse, Dekuyper, Kimpala.

P.Eisden: Belin, Kis, Renson, Corstjens, Dijkhuizen, Verburgh, Bounou (85' Valcke), Pietermaat, Bamona, Ferber (89' Cuypers), Sam.

Doelpunten: 44' Bounou (0-1), 48' Sam (0-2), 64' Pietermaat (0-3).

Geel: Tiboue, Kamara, Diakhate, Dekuyper, Kis, Verburgh.