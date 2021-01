Hendrik Tuerlinckx wint met Roeselare derby maar moet wel koppositie afstaan: “Nog te veel met ups en downs”

Gemiddeld

Hoe verklaart Tuerlinckx de moeizame zege van zijn team bij een nochtans gehavend Menen dat het op de hoekpositie met Mathieu Vanneste (nog steeds geremd door een schouderblessure) en Lowie Stuer (eigenlijk libero) moest doen? “Net als in Maaseik speelden we te vaak met ups en downs”, aldus de kapitein. “Ook in Maaseik was dat al het geval. We spelen niet supergoed,maar ook niet extreem slecht. Ik zou het eerder gemiddeld durven noemen en dan kun je tegen een team als Menen in de problemen komen. We zijn momenteel nog wat zoekende, maar die situatie maakte ik in het verleden al meermaals mee. Het is zaak om kalm te blijven en hard voort te werken. Ik vind het vooral goed dat we nu in die situatie zitten en niet in de play-offs, want dan kan het te laat zijn om dat nog recht te trekken.”