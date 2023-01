Hendrik Tuerlinckx en Haasrode Leuven maken het Roeselare knap lastig: “We verdienden op zijn minst een puntje”

Haasrode Leuven zette afgelopen zaterdag ondanks de 1-3-nederlaag een goede prestatie neer tegen Roeselare. De Leuvenaren haalden zeker in set twee en drie een hoog niveau en brachten de leider in de problemen. Iets waar hoofdaanvaller Hendrik Tuerlinckx trots op terugblikt.

“Ik hou er best wel een goed gevoel aan over”, zegt Hendrik Tuerlinckx. “Het is natuurlijk een beetje jammer dat we zonder punten achterblijven. Ik denk dat we op zijn minst wel een puntje verdienden. Langs de andere kant zijn er weinig teams die het Roeselare dit seizoen zo moeilijk wisten te maken. Ik ben dan ook trots dat wij die tegenstand wisten te bieden.”

“De eerste set was zeker niet slecht, maar we voelden dat wel de Roeselare meer de bovenhand had. We waren wat zoekende naar hoe we het gingen aanpakken. Set twee en drie waren een dubbeltje op hun kant. Beide sets konden naar Roeselare of ons vallen.”

Roeselare won uiteindelijk de tweede set met 28-30 en VHL pakte set drie met 27-25. “We verdienden het ook om die tweede set te winnen, maar enkele discutabele fases - waar ik het zeker niet op wil steken - vielen net iets anders. Ik ben dan wel heel tevreden dat we na zo’n mentale opdoffer toch bleven spelen en de derde set wel wonnen. In de vierde set merkte je dat we op de toppen van onze tenen hadden moeten spelen en dat we dan vooral fysiek de wet van de sterkste moesten ondergaan.”

Op de juiste weg

“Vooraf had ik gezegd dat we niet echt naar Roeselare keken, maar dat het belangrijk was hoe wij speelden. Ik denk dat wij hebben laten zien dat we terecht op die derde plaats stonden. Als we ons niveau halen, zijn we een team dat heel mooi en goed volleybal kan brengen. Ik ben heel blij dat we dat zaterdag hebben laten zien en dat is iets waar we moeten op voortbouwen.”

“Het was een wedstrijd waarin niets moest en alles mocht. We moeten meenemen naar de volgende wedstrijd om die druk niet zo hard op onze schouders te leggen. Zo kunnen onze jongere spelers iets vrijer spelen. De balans tussen punt en fout is nog iets te hoog.”

“Ik kijk gemotiveerd vooruit. We zijn op de juiste weg om onze doelstellingen te halen. Het minimum is het halen van de play-offs. Dat ziet er goed uit op dit moment, al mogen we nog niet victorie kraaien. Europees ticket pakken en eventueel top 3 of top 4 halen zijn nog twee extra doelen. Als we het niveau van zaterdag halen, is dat niet echt helemaal onrealistisch”, besluit Tuerlinckx.