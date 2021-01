Hendrik kan als enige van broers Sweeck momenteel niet crossen: “Focus op de jobs”

In welke mate had Hendrik Sweeck voelen aankomen dat hij deze winter niet in het veld zou kunnen rijden? “Ik heb al een tijdje niet meer gekoerst. Deze situatie voelde je inderdaad al lang aankomen. Ik ben geen beroepsrenner meer, ik hoef mijn boterham niet te verdienen met mijn sport. Mijn situatie is anders dan die van mijn broers. In december werd duidelijk dat amateursporters nog een tijd aan de kant zouden staan. Snelle perspectieven zijn er momenteel nog altijd niet. Ik train wel, maar dat is momenteel louter om de conditie te onderhouden.”