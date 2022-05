Hendrik Glorieux (Synergie Oudenaarde) tevreden na winst tegen Indulek Erwetegem: “Duel met Drongen wordt sleutelmatch”

Voorzitter Hendrik Glorieux van Synergie heeft het gevoel dat zijn ploeg klaar is om de titel te verlengen. “We begonnen heel sterk aan het duel met Erwetegem. Alle mooie acties waren goed voor een doelpunt, afstandsschoten gingen in doel en met een 6-1-voorsprong halfweg hadden we heel snel een flinke bonus bij elkaar gevoetbald. Zo’n voorsprong moet je altijd over de schreef trekken. Het is de verdienste van Erwetegem dat ze er toch nog een wedstrijd van wilden maken. Ze milderden tot 6-4 en ik kreeg het gevoel dat het nog fout ging lopen. Gelukkig konden we via Lorenzo Berwouts in de slotfase Erwetegem definitief uittellen.”

Door de uitschuiver van San Siro Deftinge wordt de spanning over de afloop enkel groter. Glorieux vindt dat OH Drongen een gevaarlijk outsider voor de titel wordt. “Ik vermoed dat Drongen door die driepunter in Deftinge een ‘boost’ krijgt en een gevaarlijke outsider voor de titel zal zijn. We staan dus voor een sleutelduel. Bij verlies vrees ik dat onze rol in de titelstrijd uitgespeeld is. Maar bij winst kan het op de slotdag nog een leuk duel met San Siro worden. Zij focussen iets meer op de beker en dat kan misschien nog wel in ons voordeel spelen.”

Quote Het wordt heel moeilijk om de titel te pakken. Tegen Deftinge proberen we de puntjes thuis te houden en dan zijn we misschien toch niet uitgeteld. Alain Vandenbroucke (Indulek Erwetegem)

Voor Indulek Erwetegem kwam de nederlaag hard aan. Al wil Alain Vandenbroucke de strijdbijl niet begraven. “In het eerste kwartier waren we gewoon niet bij de les en met een 3-0-achterstand op het bord na 13 minuten weet je dat het moeilijk wordt. Ook het tweede kwart verliep in hun voordeel en met een 6-0-bonus leek Oudenaarde buit binnen te hebben.”

“Toch zijn we er nog in geslaagd om er een wedstrijd van te maken”, klinkt het. “We milderden tot 6-3 en misten bij die stand ook nog een schepcorner. Jammer, want later keerden we via Stef Du Seuil terug tot 6-4. Na de wedstrijd hadden we toch het gevoel dat dit het kantelpunt kon zijn. Het wordt heel moeilijk om de titel te pakken. Tegen Deftinge proberen we de puntjes thuis te houden en dan zijn we misschien toch niet uitgeteld.”

