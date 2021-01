Hema SKW en Marie Vervaet bevestigen met zevende zege op rij bij Namen ( 62-64): “Het team lijkt klaar voor de Eurocup”

“We wisten wat ons te doen stond in Namen, wilden we resultaat halen” zegt Marie Vervaet. Namen is een ploeg die altijd heel fysiek en met veel lengte speelt. Het was heel belangrijk om hen inside het scoren te beletten en ook was het onze taak om hun driepunters aan banden te leggen. En dat hebben we gedaan. We deden een perfecte job inside . Met onze gezonde agressiviteit in defense maakten we het de Naamse speelsters moeilijk. Hun keyplayers kwamen feitelijk niet aan spelen toe. De Amerikaanse Range die anders altijd goed is voor een twintiger, had bij de rust nog niet gescoord en scoorde over de ganse wedstrijd amper twee punten. Als ploeg hebben we zeer slim gespeeld en zijn we in money time rustig gebleven. Zo blijven we nog steeds ongeslagen en werd het een zevende zege op rij.

Als team gegroeid

“We zijn aan een prima seizoen bezig. Door het vertrek van Laure Resimont hebben we een rotatie minder en moeten we meer minuten maken. Zelf krijg ik ook meer spelminuten dan vorig seizoen. Mijn rol in de ploeg is belangrijker geworden en ik krijg het nodige vertrouwen van onze coach. We blijven mee bovenin draaien. Elk seizoen worden we sterker en sterker. Met onze mentalitieit gaan we in elke wedstrijd voor winst. Er wordt enorm hard gewerkt op training en dat levert resultaat op tijdens de wedstrijden. “

Deze week Europees

“We zitten vanaf maandag in Valencia waar we onze poulewedstrijden spelen voor de Eurocup. De ploegen waartegen we uitkomen ( Valencia , Castors Braine en Hainaut zijn allemaal van een hoog niveau. Vorig seizoen speelden we een voortreffelijke campagne. Onze thuismatchen speelden we altijd voor een vol huis wat ons een serieuze boost gaf. Dit valt nu natuurlijk weg maar dat is voor alle ploegen hetzelfde. We hebben er als ploeg heel lang op moeten wachten maar kijken er enorm naar uit. We gaan er het beste van maken en hebben met de uitoverwinning bij Namen een extra boost gekregen. Wel weet ik dat we er als jonge ploeg weer enorm veel zullen bijleren. Persoonlijk kijk ik vooral uit naar de match tegen Castors Braine. In de Belgische competitie waren het altijd spannende matchen. Het zal nu niet anders zijn.”

Het Europees programma

Op dinsdag speelt SKW tegen Valencia ( 18u), op donderdag is St Amand Hainaut de tegenstander (16u) en de afsluitende match op vrijdag tegen Castors Braine ( 12u). De beste twee gaan naar de volgende ronde.