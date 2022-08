Hellvoc schakelt Guibertin B uit voor de Belgische beker: “We willen zo veel mogelijk winnen”

De volleybalwereld stond even op zijn kop toen de eerste bekerloting bekend gemaakt werd. Knack Roeselare vonden het onbegrijpelijk dat bijna alle topclubs op één tabelhelft geloot werden. Met uitzondering van Menen, die aan de andere kant van de tabel terecht kwam. Zo zou deze West-Vlaamse club zomaar de rode loper naar de bekerfinale kunnen krijgen wegens het onevenwicht dat ontstond door die - we citeren - uiterst dubieuze trekking. Het is namelijk nog steeds onbekend welke onschuldige kinderhand hiervoor verantwoordelijk was.

Ritme zoeken

“Aanvankelijk waren we vrijgesteld van deze eerste ronde”, stelt Hellvoc-coach Alain Dardenne vast. “Met slechts een paar trainingen in de benen kregen we na die tweede loting plots de sterke Walen op bezoek. Een groot deel van mijn spelersgroep nam deel aan de ‘Geberit Beach Tour’. Veel voorbereiding in de zaal hadden we dus niet.” De bekerwedstrijd werd uiteindelijk met 3-1 winstcijfers afgesloten. Het is nog zoeken naar het juiste ritme. Het scoreverloop schommelde heen en weer. Het was dankzij alleskunner Jannes Van Reeth - zaterdag als een erg betrouwbare hoofdaanvaller - dat de mooie winst tot stand kwam. Volgende zaterdag wordt reeds de volgende bekerronde afgewerkt en dan ontvangt het team van coach Dardenne Mendo Booischot B.