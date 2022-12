Hélio Sanches staat met Lindemans Aalst tegenover Guibertin: “Iedereen beseft dat dit een belangrijk duel is”

Het competitieverhaal van Aalst is bekend. Met een fel vernieuwde kern én een nieuwe coach (de Portugees Idner Martins nam over van Johan Devoghel) begonnen de oranjehemden ambitieus aan het seizoen. De start, met onder meer de 3-0-winst tegen Menen en het bekersucces tegen VHL, was bemoedigend, maar gaandeweg stapelde het puntenverlies zich op. Het bestuur greep in en stelde Christophe Achten aan als opvolger van Martins. Die debuteerde met een 3-0-zege tegen Borgworm en een eervolle prestatie tegen landskampioen Roeselare. Dat ook de nieuwe coach geen wonderen kan verrichten, bleek vorige woensdag in de Europese wedstrijd tegen Nicosia. Uitgeschakeld voor beker en de Challenge Cup gaat de focus nu volledig naar de competitie waarin het behalen van de play-offs een must is. De eerste zes plaatsen geven recht op deelname aan de nacompetitie. Momenteel bekleden de Ajuinen (9 punten) de vijfde stek, maar concurrenten Menen (8), Guibertin (8), Achel (7) en Borgworm (7) zitten op de hielen. “Iedereen beseft dat de wedstrijd tegen Guibertin een belangrijk duel is”, zegt middenman Hélio Sanches. “Van extra druk is er niet echt sprake. We proberen gewoon iedere thuismatch te winnen. Na Nicosia ging onze focus naar het duel tegen Guibertin. We hebben deze match zo goed mogelijk voorbereid. We willen goed aan de wedstrijd beginnen om dan op het einde aan het langste eind te trekken”.

De 31-jarige Sanches, 2,04 meter en van Kaapverdische nationaliteit, kwam bij Aalst terecht via de inmiddels ontslagen coach Martins die hem aan het werk zag in Portugal. “Het is jammer dat de club deze beslissing moest nemen want uiteindelijk gaat het wel om iemands job. Ik heb al wel wat ervaring in het volleybal en weet dat coaches nu éénmaal ontslagen kunnen worden. Verder sta ik daar niet teveel bij stil, ik ben in Aalst om mijn werk te doen. Ik stond een viertal weken aan de kant nadat ik in de competitiewedstrijd tegen Haasrode Leuven een knieblessure opliep. Gelukkig was er geen ligament geraakt en was een operatie niet nodig. Het ging om een kneuzing. Ik heb geen hinder meer, maar ergens blijft er nog wel een beetje de schrik om volledig voluit te gaan. Ik moet die angst proberen volledig van me af te zetten”.

Na de wedstrijd van woensdag tegen Guibertin geeft coach Achten zijn spelers vrij tot 28 december. “Of ik naar Kaapverdië zal gaan? Jammer genoeg niet. Mijn vrouw moet werken en de tickets naar mijn thuisland zijn te duur om voor zo’n korte periode over en weer te gaan. Ik ga wel enkele dagen naar familie en vrienden in Portugal. Ik moet mijn vrouw en mijn zoontjes (7 en bijna 2 jaar, red.) nu al een viertal maanden missen en zal hen pas terug zien na het seizoen. Gelukkig kan ik hen dagelijks contacteren via sociale media. Zo lang je gezin niet zien, is niet eenvoudig. Het zijn de mindere kanten van de job die niet altijd gezien worden. Ik probeer daar niet teveel aan te denken en vooruit te kijken.”