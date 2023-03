Hélio Sanches en Lindemans Aalst ontvangen Maaseik: “Ik heb vertrouwen in ons team”

“We verloren dan wel de wedstrijd, maar we speelden in Roeselare een goede wedstrijd tegen een sterke tegenstander”, zegt middenman Hélio Sanches. “Het valt me op dat we tegen betere teams ook beter presteren (lacht) . Na onze wanprestatie tegen Achel (1-3-verlies in eigen zaal, red.) besefte iedereen dat we beter moesten doen als we wedstrijden willen winnen. Ik hoop dat onze prestatie tegen Roeselare het nodige vertrouwen geeft voor de rest van de play-offs. Dit team heeft de kwaliteiten om meer te laten zien. Op training lukt het prima, maar in de wedstrijden komt het er niet altijd uit.”

Na Roeselare staat Lindemans Aalst in zijn tweede wedstrijd tegenover Maaseik. “We treffen in onze eerste matchen de twee op papier beste teams. Als we ook tegen Maaseik erin slagen om ons niveau op te krikken, kan dat voor een boost zorgen. We weten alvast wat we moeten doen. Als we onze foutenlast beperkt kunnen houden, zit er zeker iets in. Verder moeten we trachten om de opposite van Maaseik (Ferre Reggers, red.) in bedwang te houden, net als we er in Roeselare in slaagden om de beste opposite van de competitie (Pablo Kukartsev, red.) uit de wedstrijd te houden. Het is ons doel om in de play-offs in de top vier te eindigen. Dat geeft ons rechtstreeks recht op deelname aan de Europese wedstrijden. Ik speel in ieder geval altijd om te winnen. Alles is nog mogelijk. De titelfinales? Ik besef dat het heel moeilijk is en dat we dan meer zullen moeten tonen dan wat we totnogtoe deden, maar ik geloof erin. Ik heb vertrouwen in ons team en denk dat we voor de verrassing kunnen zorgen.”