Hélène Hesters verrast met brons op EK-puntenkoers: “Ook in de ploegkoers gaan we voor een medaille”

baanwielrennen juniores meisjesEerstejaarsjuniore Hélène Hesters zorgde op het EK-piste in het Portugese Anadia voor de zesde Belgische medaille. In de puntenkoers pakte de Gentse na alles of niets diep in de finale, brons. In het omnium zorgde Shari Bossuyt voor de zevende medaille. Ze veroverde haar tweede EK-goud.

Hesters pakte in de eerste van acht tussenspurten al meteen twee punten. De Britse Isabel Sharp zette in deze puntenrit vlug de toon. In haar eentje pakte ze een winstronde en de daaraan verbonden twintig punten. Iets wat ze later in deze wedstrijd nog eens overdeed. Hesters sprokkelde in de derde sprint twee punten en deed er na veertig ronden nog eens drie punten bij. Toen probeerde ze even de Britse te counteren, maar Sharp ging te snel. In de zesde tussenspurt voegde ze nog eens drie punten toe aan haar tussentotaal.

“Ik stond vijfde en vond dat ik die plaats moest verdedigen”, vertelde Hesters. “Uiteraard hoopte ik op nog iets meer. Twintig ronden van het einde zag ik een moment om te gaan. Twee andere rensters sloten bij mij aan.”

Nipt geen winstronde

Hesters ging op pad met een Ierse opponente en een Spaanse gedubbelde. Ze pakte de vijf punten van de voorlaatste sprint, maar nadien kwam ze alleen te zitten. De Spaanse snelde plots in één ruk naar de staart van het peloton, de Ierse haakte af. Hesters bleef voorop en hield stand tot de finish. Waardoor ze de tien punten van de eindsprint veroverde.

“Toen ik over de streep bolde, dacht ik dat ik vierde of vijfde was geworden”, gaf de nationale wegkampioene toe. “Want de twintig punten van een bonusronde had ik net niet kunnen pakken. In de tribune waren er mensen die teken deden dat ik derde was. Ik geloofde het pas toen ik het effectief op het scorebord zag. Ook de Duitse verzamelde 25 punten, maar doordat ik als eerste de eindstreep haalde, pak ik brons. Heel mooi!”

WK-ticket afdwingen

Hélène Hesters bleef er rustig bij. Ook omdat ze dinsdag, op de slotdag van dit EK-piste, nog een laatste opdracht vervult. Aan de zijde van Febe Jooris strijdt ze om de Europese titel ploegkoers. “We gaan voor het podium”, benadrukte Hesters. “Febe en ik zijn in topvorm, ik heb er alle vertrouwen in, want in een koppelkoers is alles mogelijk. Ik hoop dat ik met mijn prestaties hier een selectie voor het WK-piste in Tel Aviv afdwing.”

