Hélène Hesters slokop tijdens BK’s op de piste: “Vijf titels niet verwacht, maar de belangrijkste moet nog komen”

“Ik moet toegeven dat zoveel mogelijk Belgische truien veroveren voor de start van de pistekampioenschappen een doel was, maar vijf op vijf na de eerste twee dagen, dat had ik niet verwacht”, beweert Hesters die vorige vrijdag de beste was in scratch, afvalling en achtervolging en daar maandag nog de titel in puntenkoers en 500 meter aan toevoegde. “Winst in het omnium is het echte doel. Dat is de belangrijkste titel. Afzonderlijk gingen de disciplines goed. Laat ons hopen dat de vier nummers samen ook goed verlopen.”

In dat omnium staan scratch, temporonden, afvalling en puntenkoers op het menu. “Meisjes nieuwelingen en meisjes junioren rijden samen”, gaat Hélène Hesters verder. “Met twee categorieën kan altijd iets verkeerd gaan. In een omnium heb je wel het voordeel dat het over vier nummers gaat en je iets kan rechtzetten. Ik start wel met heel veel vertrouwen.”

Ook BK’s bij elite

Zoals de renster van Van Moer Logistics maandagnamiddag de puntenkoers domineerde, dat is bijna ongezien. Ze pakte de eerste twee tussenspurten, ging dan alleen in de aanval, versierde een eerste winstronde, reed daarna in het gezelschap van Luca Vierstraete en Laerke Expeels opnieuw rond, pakte nadien nog een derde winstronde en won ook de voorlaatste tussenspurt én de eindsprint om dubbele punten. Met 51 punten voorsprong op eerstejaars Vierstraete en 62 op Katrijn De Ceulaer rondde ze de puntenrit af. Zonder twijfel wordt Hesters voor bondscoach Nicky Cocquyt een bijzondere troef op zowel de Europese pistekampioenschappen in het Portugese Anadia (11-16/7) als op het WK-piste voor U19 in het Colombiaanse Cali (23-27/8).

“Die twee evenementen nam ik op in mijn planning voor 2023”, beaamt de Belgische wegkampioene. “Ze vallen in een periode dat we met de ploeg geen belangrijke wegwedstrijden doen. Hier in Gent doe ik bij de junioren naast het BK omnium ook nog het BK keirin. Het sprinttoernooi sla ik over, maar ik ga wel bij de elite enkele BK’s rijden. Om ervaring op te doen. Neen, in die categorie zal ik niet in aanmerking komen voor winst, want normaal doet Lotte Kopecky mee.”

