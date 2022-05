Hélène Hesters mikt op BK in Moorslede op top tien: “In Ronde laten zien dat mijn vorm best oké is”

Er zijn nog heel wat kandidaten om Marith Vanhove op te volgen. Lani Wittevrongel, Anna Vanderaerden, Cléo Kiekens, Febe Jooris, Jade Linthoudt, enzovoort. Heel wat Belgische meisjes junioren lijken aan elkaar gewaagd. De Gentse Hélène Hesters zal de wedstrijd (start 11 uur) hard proberen maken. Om sprinters in de problemen te brengen.

“Zevende in de Ronde van Vlaanderen had ik nooit verwacht”, beweert de eerstejaarsjuniore van het Van Moer Logistics Cycling Team. “Dit resultaat bewijst dat mijn conditie goed zit. Maar een Belgisch kampioenschap is altijd eigenaardig. Daarin gebeuren de meest onverwachte zaken. Het parcours in Moorslede ken ik niet, maar ik merk dat het in de aankomstzone lichtjes oploopt. Zoiets hadden we in een andere wedstrijd nog niet. Misschien zal dat tot een verrassende winnares leiden, misschien is er iemand die dat heel goed kan. In de spurt ben ik niet super. Enkele andere meisjes zijn een pak sneller. Waarbij ik denk aan Lani Wittevrongel en Anna Vanderaerden.”

Koers hard maken

Tijdens de Ronde van Vlaanderen zag Hélène Hesters dat enkele sterke spurters het moeilijk hadden. Anna Vanderaerden moest de hoofdmacht laten rijden. Lani Wittevrongel hield wel stand, maar reed geen goeie sprint. “Naar alle waarschijnlijkheid zal het in Moorslede niet gemakkelijk zijn om die snelle meiden in moeilijkheden te brengen”, beseft Hesters. “In de Ronde van Vlaanderen waren er heel wat plaatsen waarop het mogelijk was om iets te forceren. We zijn met enkele rensters die zullen proberen om het BK hard te maken. Als de sprinters het overleven zal ik in de slotronde Lani Wittevrongel en Anna Vanderaerden in de gaten houden. Haal ik op het BK de top tien zal ik heel tevreden zijn.”

In twee jaar legde Hélène Hesters een hele weg af. In september van 2020 was het BK voor meisjes in Koksijde één van haar eerste koersen ooit. In nog geen twee jaar wordt ze reeds als één van de kanshebbers gezien.