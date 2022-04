Hélène Hesters laat zich zien tijdens internationale pistemeeting: “Durf op EK- en WK-selectie hopen”

De renster van Van Moer Logistics opende het omnium met een derde plaats in de scratch. Die goeie start bevestigde Hesters met een vijfde plaats in de temporonden, het tweede nummer. Maar in de afvalling liep het verkeerd. “Pas zestiende in dat nummer, daar heb ik veel punten laten liggen”, zuchtte Hélène Hesters na afloop. “Ik wou wat te economisch koersen. Door onder in de baan te rijden wou ik me wat sparen, maar dat was een foute keuze. Ik had ook nog nooit een afvalling gereden in zo’n grote groep. Normaal zijn we maar met tien tot twaalf rensters, nu met 23. Inderdaad, mijn broer Jules is een specialist in de afvalling. Hij was hier net toen het nummer voor ons begon. Ik wou het goed doen, maar maakte foutjes. In een omnium heb je altijd wel eens een onderdeel dat wat minder goed loopt. Bij mij was dat de afvalling. De volgende keer kan dat een ander zijn.”