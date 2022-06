Hélène Brasseur is de stofzuiger van de Red Panthers: “Elke dag leer ik nog enorm veel bij”

Sedert haar eerste cap, in september 2020, is Hélène Brasseur bij de Red Panthers haast niet meer weg te denken in het hart van de verdediging. Doelvrouw Elena Sotgiu gaf haar de bijnaam ‘stofzuiger’. Op 20-jarige leeftijd speelt Brasseur straks haar eerste WK. “Het wordt een geweldig avontuur”, glimlacht ze.

In Den Bosch speelden de Red Panthers hun twee laatste wedstrijden om de Pro League tegen de Verenigde Staten alvorens af te reizen voor het WK in het Spaanse Terrassa. Zaterdag kwamen onze hockeyvrouwen eerder stroef op gang, om vervolgens toch nog met vlotte 5-0-cijfers te winnen. “Het was inderdaad niet onze beste eerste helft”, bevestigt Brasseur. “Gelukkig herpakten we ons na de pauze en vielen ook de doelpunten.” Een dag later wonnen de hockeyvrouwen in het afsluitende duel van de Pro League met 3-0 van Team USA.

Het blijft verbazen met welke maturiteit Brasseur – in januari vierde ze haar 20ste verjaardag – haar wedstrijden bij het nationale team afhandelt. Na haar debuut in de vorige editie van de Pro League, greep Brasseur met de Panthers brons op het EK 2021 en speelde ze zondag haar veertiende match in het huidig Pro League-seizoen. “Ik krijg vertrouwen en dat voelt goed aan”, zegt de speelster van Gantoise. “Voor de Pro League miste ik in februari alleen de twee wedstrijden in Argentinië. Toen was ik ziek.”

Ballen opruimen

De bijnaam van Brasseur bij de Red Panthers is niet toevallig stofzuiger. “Omdat ik blijkbaar veel ballen opruim in de defensie, heeft doelvrouw Elena Sotgiu dat gelanceerd”, lacht Brasseur. “Nu ga ik met die bijnaam door het hockeyleven en daar kan ik best mee leven.”

De jonge generatie Panthers maakte nog niet veel ontgoochelingen mee en hockeyt vrank en vrij. Mede daardoor werd de sprong naar de zesde plaats op de wereldrangschikking gemaakt. Zeven speelsters, waaronder Brasseur, beleven vanaf volgende week hun eerste WK. “Na die lange reeks wedstrijden om de Pro League kijk ik enorm uit naar het wereldkampioenschap”, aldus Brasseur. “Het is voor mij een eer om dat met deze ongelooflijke ploeg mee te maken. Elke dag leer ik, in een toffe omgeving, nog enorm veel bij. Wat het WK betreft kijk ik voorlopig niet verder dan de drie poulewedstrijden. Daarin moeten we alles geven.”

Intussen heeft Brasseur ook al twee landstitels met Gantoise achter haar naam staan. “Dat we op de EHL in Amstelveen met Gantoise naast een medaille grepen is tot dusver de grootste ontgoocheling uit mijn carrière”, besluit Brasseur. “Toen had ik het even moeilijk. Gelukkig staan we volgend jaar opnieuw op dat toernooi om het een en ander recht te zetten.”