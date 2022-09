Hélène Brasseur (Gantoise) is de Rising Star op het Gala van de Gouden Stick: “Ik geniet van elk moment”

hockeyBij de Belgische hockeyvrouwen maakten Charlotte Englebert en Hélène Brasseur het voorbije jaar indruk. Niet toevallig vielen beide speelsters zondagavond in Genval in de prijzen: de 21-jarige Englebert greep de Gouden Stick, de één jaar jongere Brasseur werd Rising Star. “Zes dagen per week sta ik op het hockeyveld en ik geniet er intens van”, aldus de speelster van Gantoise.

Veel verrassingen vielen er zondag tijdens de uitreiking van de Gouden Stick niet te noteren. Ook niet in de categorie ‘Rising Star’ bij de vrouwen. De 20-jarige Hélène Brasseur, een toonbeeld van bescheidenheid, werd op basis van een knalseizoen de verdiende laureate voor France De Mot (Racing) en Delphine Mariën (Dragons).

Dat ze centraal in de verdediging over een bijzonder spelinzicht beschikt, zal je Brasseur zelf niet horen zeggen. Op prille leeftijd volgen de topmomenten in haar hockeycarrière elkaar in sneltempo op: Brasseur werd met Gantoise twee jaar op rij landskampioen, mocht met haar club aantreden in de Euro Hockey League, telt reeds 29 caps voor de Red Panthers en speelde met de nationale ploeg het EK 2021 en het WK 2022.

Hoogtepunten

“Het is inderdaad allemaal zeer snel gegaan, ik geniet van elk moment”, aldus Brasseur. “De landstitel in mei met Gantoise beschouw ik toch als een absoluut hoogtepunt. In 2021 vierden we de titel omwille van de coronamaatregelen voor lege tribunes, maar deze keer was het in Louvain-la-Neuve wel volle bak. Daarnaast was de EHL-wedstrijd tegen het Nederlandse topteam Den Bosch ook een bijzonder moment. We vielen toen in Amsterdam net naast het Europese podium, dit seizoen mikken we op een plek hoger.”

Zondag won Gantoise op de vijfde speeldag in de Eredivisie met 1-5 op het veld van Victory. Het team van coach Kevan Demartinis is intussen… 91 wedstrijden op rij ongeslagen. Indrukwekkende cijfers. “We krijgen er niet genoeg van”, glimlacht Brasseur. “We blijven ons spel spelen en gaan er elke wedstrijd voor honderd procent voor. Met zulke cijfers is het logisch dat je voor de derde keer op rij kampioen wil spelen. Het is leuk om gemotiveerde, leergierige beloften zoals Fee Van den Abeele en Sky-Scarlett Degezelle mee te zien draaien. Onze jongeren zijn goed bezig.”

Batterijen opgeladen

Na een slopende zomer met eerst het WK in Spanje en Nederland en haast daaropvolgend het EK U21 in Gent was Brasseur even aan een hockeypauze toe. Intussen zijn de batterijen weer helemaal opgeladen. “Op maandag, dinsdag en donderdag train ik met de Red Panthers en op woensdag en vrijdag met Gantoise”, zegt ze. “Zondag is het dan competitiedag. De week zit propvol, maar ik amuseer me elke dag binnen de groep vriendinnen.”

Lees ook: meer hockey