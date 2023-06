Helena Wyckaert en An-Sophie Mestach tot in kwartfinale op Europese Spelen: “Je droomt altijd van meer”

tennis Benjamin D’Hoe sterkste op sterren­toer­nooi TC Merelbeke

Op het toernooi van TC Merelbeke was het vooral in de hoogste reeksen uitkijken naar tennis van de bovenste plank. Bij de mannen was Benjamin D’Hoe duidelijk de sterkste. Hij kwam nooit in de problemen en haalde het in de finale met duidelijke cijfers van Pierre Vandegaer (6-2, 6-0). Bij de vrouwen zette Zara De Schutter het toernooi naar haar hand. In de finale haalde zij het van Stella De Blende.