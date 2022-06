Helena Ponette verbaast met superchrono van 51.93 op de 400m : “Dit komt totaal onverwacht”

Daags na de fantastische overwinning van Alexander Doom op de 400m, ontbond zondag ook Helena Ponette haar duivels op de baanronde. De Oostendse liep totaal onverhoopt naar zilver en vooral naar een fantastische 51.93. Daarmee deed ze bijna een volle seconde af van haar persoonlijke besttijd en klopte ze onder andere Camille Laus. “Dit is ongelofelijk en vooral het komt zo onverwacht”, zegt ze. “Door de examens heb ik de laatste tijd heel wat minder getraind. Ik had bovendien ook wel wat stress door mijn studies, waardoor ik me niet echt super voelde de laatste weken. Na mijn laatste examen heb ik dan drie nachten heel veel geslapen om uit te rusten en dat heeft veel deugd gedaan. Ik was naar dit kampioenschap getrokken met de ambitie om brons te pakken, maar zilver en zo’n snelle tijd had ik nooit verwacht. Ik kan het zelf momenteel nog niet helemaal vatten.”

Belgisch record

Met haar prestatie loopt ze de West-Vlaamse legende Regine Berg (52.29) van de tabellen als West-Vlaams recordhouder alle categorieën en tekende ze bovendien ook hier voor een nieuw nationaal beloftenrecord. “Dat wist ik zelf niet, maar dat maakt het allemaal natuurlijk nog zoveel mooier.” Het gaat snel voor de Oostendse belofte, want nadat ze afgelopen winter nog als reserve mee mocht naar het WK indoor 4x400m in Belgrado, zal ze op het WK in Eugene en op het EK in München allicht een aantal plaatsjes stijgen in de pikorde. “Mijn plaats in de selectie van de Belgian Cheetahs voor het WK in Eugene is nu bijna zeker. Het is natuurlijk de bondscoach die beslist, maar de kans dat ik op dat kampioenschap effectief zal mogen lopen is door deze prestatie ook een pak groter geworden”, besluit ze.