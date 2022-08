Helena Ponette na haar weergaloze aflossing op het EK in München: “Dit niveau nu doortrekken op de individuele 400m”

AtletiekHet Europees kampioenschap atletiek ligt ondertussen al bijna een week achter ons, maar toch is het de moeite waard om er nog eens op terug te blikken met Helena Ponette. De 22-jarige Bredense liep met de Belgian Cheetahs naar een mooie vierde plaats op de 4x400m en dat in een bijzonder scherp nieuw Belgisch record van 3.22.12. “We vielen net naast het podium, maar ik ben vooral heel erg trots op onze prestatie”, zegt ze.

Het was een kippenvelmoment toen Helena Ponette afgelopen zaterdag als derde loopster oprukte van de vierde plaats naar de leiding in de finale van de 4x400m. Al na 150m plaatste de atlete van Hermes Club Oostende een weergaloze versnelling en tot ieders verbazing viel ze op geen enkel moment stil. Haar splittijd van 49.33 was de derde tijd van alle finalisten. Enkel de Nederlandse Femke Bol en de Poolse Natalia Kaczmarek, absolute wereldtoppers deden beter. Fenomenaal. “Het voelde ook fenomenaal”, lacht Ponette. “Ik wist dat de vorm wel goed was, maar dat ik dit kon, overtreft mijn stoutste verwachtingen. Ik kreeg als vierde de stok en ik wist dat, als we een medaille wilden halen, ik afstand moest nemen op de atletes voor mij. Ik heb dan ook niet veel nagedacht. Ik ben beginnen versnellen en op de een of andere manier ben ik niet stilgevallen.”

Perfecte aflossing

De aflossing van Ponette was gewoon perfect en toen ze als eerste de stok doorgaf aan Camille Laus leken de Belgian Cheetahs op weg naar de fel begeerde medaille. Uiteindelijk bleken de slotloopsters van Nederland, Polen en Groot-Brittannië net te sterk en strandden de Belgische meisjes op de ondankbare vierde plaats. “Op het eerste moment overheerst natuurlijk de ontgoocheling, maar als ik er nu op terugkijk, kan ik alleen maar trots zijn. We liepen bijna de perfecte wedstrijd en de drie andere teams waren gewoon iets beter. Daar moeten we eerlijk in zijn. We verbeterden bovendien het Belgisch record met twee seconden. Ach, onze tijd komt nog wel”, gaat ze verder.

Individuele 400m

Helena Ponette kwam dit jaar nog maar pas piepen bij de Cheetahs, maar de West-Vlaamse heeft een enorm groot potentieel. “Het zal er nu op aan komen om dit niveau ook door te trekken op een individuele 400m. Da’s toch nog iets helemaal anders. Misschien moet ik mijn individuele wedstrijd wat anders gaan indelen, want deze zomer ben ik bij geen enkele wedstrijd snel gestart. Dat zal ik samen met mijn trainer moeten bekijken. Ik heb heel veel geleerd op dit EK en ook het WK in Eugene was een heel mooie ervaring. Ik merk dat de sfeer van zo’n kampioenschap me toch wel wat doet en dat ik daardoor op de een of andere manier ook sneller door ga lopen.”

Volgende week vrijdag staat de Memorial Van Damme op het programma van de studente geneeskunde. “Dat wordt de laatste wedstrijd van het seizoen, want ik voel dat mijn lichaam rust nodig heeft. Ik ben blijven trainen voor die wedstrijd en ik wil er ook een mooie prestatie leveren, maar als het niet lukt dan heb ik er ook vrede mee. Het is sowieso een fantastisch seizoen geweest", besluit ze.