Helena Ponette mist nipt plaats in finale op EK indoor: “Toch wel een klein beetje trots op mezelf”

Helena Ponette stond vrijdag voor haar internationale vuurdoop in Istanboel. Natuurlijk was ze vorig jaar al enkele keren in actie gekomen met het nationaal estafetteteam, maar het EK indoor was haar eerste individuele kampioenschap en dat is toch nog iets anders. Toch leek de Oostendse nauwelijks onder de indruk, want in een loodzware reeks liep ze complexloos naar een topchrono van 52.31, een verpulvering van haar persoonlijk record met bijna een seconde. “Ik was eerlijk gezegd wel geschrokken van de tijd, want ik had er totaal geen idee van hoe snel ik ging. Mijn focus lag op het aanklampen bij de atletes voor me. Die aanpak heeft duidelijk geloond.”