Helena Ponette loopt naar Vlaams zilver op 400m: “Heel wat beginnersfoutjes gemaakt”

De 400m bij de vrouwen was een van de wedstrijden waar het meest werd naar uitgekeken op het VK. In tegenstelling tot een aantal andere nummers kwamen aan dat nummer wel enkele van onze nationale topatleten aan de start. Helena Ponette en Imke Vervaet, twee steunpilaren van het nationale 4x400m estafetteteam, zorgden voor een spannende wedstrijd en uiteindelijk moest de atlete van Hermes Club Oostende in de laatste meters de duimen leggen voor de Oost-Vlaamse, die won in 53.48 “Ik had natuurlijk liever zelf de wedstrijd gewonnen”, bekent ze. “Maar ik denk vooral dat ik mijn wedstrijd niet goed heb ingedeeld. De eerste 200m waren nochtans heel goed. Ik zat perfect op het tempo dat ik voor ogen had, maar daarna was het ritme helemaal zoek. In de laatste tien meter liet ik me dan ook compleet verrassen door Imke. Ik had haar niet gezien en ik was al half aan het uitbollen toen ze me voorbijliep.”