Helena Ponette en Alexander Doom sluiten seizoen in stijl af op Memorial Van Damme

AtletiekAfgelopen vrijdag werd in Brussel de 46ste editie van de Memorial Van Damme afgewerkt. Tussen al het internationaal geweld kwamen ook twee West-Vlaamse atleten in actie. Helena Ponette en Alexander Doom mochten aantreden op de 400m en beiden ontgoochelden niet. “Het is nu eindelijk tijd voor wat rust”, klinkt het in koor.

Helena Ponette (22) kan gerust de revelatie van het afgelopen seizoen genoemd worden. De Oostendse atlete vatte het seizoen aan met een persoonlijk record van 54.13 op de 400m. Die besttijd verbeterde ze al bij haar seizoensdebuut en, nadat ze op een aantal wedstrijden al een tijd van net onder de 53 seconden liet noteren, ontbond ze eind juni voor het eerst echt haar duivels op het BK 400m in Gentbrugge. Ze pakte er zilver en met haar chrono van 51.93 verbeterde ze ook het Belgisch record voor beloften. Logisch gevolg van die mooie prestaties was een selectie in het 4x400m estafetteteam. Bij die Belgian Cheetahs maakte ze meteen ook een indrukwekkend debuut op het WK in Eugene en vooral op het EK in München, waar ze een splittijd van onder de 50 seconden liet optekenen.

Lichaam rust gunnen

Als beloning voor die mooie prestaties mocht ze afgelopen vrijdag, samen met de andere Cheetahs, de B-reeks van de 400m lopen op de Memorial Van Damme. Ook daar deed ze het uitstekend en finishte ze als tweede, en eerste Belgische, in 51.82. Opnieuw een Belgisch record. “Na het EK in München dacht ik dat het EK erop zat, maar voor de Memorial heb ik met plezier mijn trainingsperiode nog wat verlengd”, zegt ze. “Ik ben sneller gestart dan in mijn andere individuele wedstrijden dit seizoen en in de tweede wedstrijdhelft probeerde ik een constant ritme te lopen. Het is heel mooi dat ik in mijn laatste wedstrijd van het seizoen nog een persoonlijk record loop. Dat opent zeker perspectieven met het oog op volgend seizoen. Ook mijn tweede plaats is mooi... maar eerlijk gezegd had ik toch wel graag gewonnen voor eigen publiek. Het seizoen zit er nu op en nu kan ik eindelijk mijn lichaam wat rust gunnen.”

Indrukwekkende laatste 100m

Alexander Doom (25) is dit jaar uitgegroeid tot een vast waarde bij de Belgian Tornados en, met zijn constante prestaties, had hij ook een heel groot aandeel in de successen van het estafetteteam. Op de Memorial mocht ook hij zijn lang en intensief seizoen afsluiten op de individuele 400m. Hij liep een mooie wedstrijd met een indrukwekkende laatste 100m, die hem uiteindelijk de derde plaats en een chrono van 45.82 opleverde. “Ik wou vooral genieten van deze wedstrijd. Het is altijd heel bijzonder om hier te lopen, want het publiek stuwt je als het ware vooruit", zegt hij.

“Over mijn wedstrijd zelf ben ik ook tevreden. Ik was blij dat ik Dylan Borlée voor me zag lopen. Op die manier kon ik me op iemand focussen. In de laatste rechte lijn kwam ik nog goed terug en finishte ik uiteindelijk als derde in een tijd van 45.82. Een mooie chrono om het seizoen mee af te sluiten. Nu is het eindelijk tijd voor wat rust”, besluit hij.

Lees ook: atletiek