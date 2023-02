Helena Gilson (Asterix Avo): “Woensdag een antwoord vinden op het volleybal van Oostende”

Futsal Tweede nationale Opmerke­lijk resultaat in het futsal: Shokudo Aarschot speelt ondanks veel kansen 0-0 gelijk tegen Herstal

Op zich speelde Shokudo Aarschot best een goede partij tegen middenmoter Herstal. De ploeg kreeg kansen, maar faalde in de afwerking. Het gevolg was een 0-0-eindscore en dat is zeer uitzonderlijk in het futsal. De puntendeling heeft wel gevolgen voor de Hagelanders. Aarschot laat twee dure punten liggen in de titelstrijd in tweede nationale.

