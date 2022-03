Helena Gilson (Asterix Avo): “Dubbel gevoel om LVL Genk nu te treffen”

Yorick Vande Velde nam deze week de honneurs waar als trainer-coach. “Onze assistent is er tijdens trainingen en wedstrijden toch steeds bij. We zijn voortdurend in contact met elkaar. Het is dus niet zo speciaal, terwijl de formule van de eliminatiewedstrijden net wel apart is. Met een heen- en een terugwedstrijd. Wanneer elke ploeg een wedstrijd heeft gewonnen, dan komt er nog een ‘golden set’ bovenop. Het belooft nog spannend te worden met deze bijzondere competitievorm.”

Knappe reeks voortzetten

Asterix Avo heeft een seizoen lang moeten knokken om in de top vier te geraken. Het is hen gelukt, mede door een zeer knappe prestatie in januari tegen het Jaraco-team. “Toen speelden we wellicht onze beste wedstrijd van het seizoen en net op dat moment zat Genk helemaal niet goed in de match”, vertelt Kris Vansnick. “Dat is allemaal verleden tijd. Alles begint opnieuw van nul. Na onze 15 op 15 willen we natuurlijk onze knappe reeks overwinningen voortzetten. Wij zitten in de flow en dat willen we zo houden. Maar de Limburgers hebben veel kwaliteiten.”

Helena Gilson kan ervan meepraten, want zij speelde jarenlang voor LVL Genk. “Ik heb een dubbel gevoel in aanloop naar deze wedstrijd. Het is jammer dat we elkaar nu reeds moeten ontmoeten. We hadden allebei kans om door te stoten tot de finale. Nu kan er maar één team als winnaar uit de dubbele confrontatie komen. Die laatste ontmoeting, toen we hen een pandoering hebben gegeven, zal hen zaterdag wel sterk motiveren. Toen speelden we met de rug tegen de muur en moesten we winnen. Nu gaat het om een finaleplaats.”

