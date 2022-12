Hekkensluiter KFC Herent hoopt op stunt vanavond tegen titelkandidaat KHO Bierbeek: “Meer goals uit de gecreëerde kansen puren”

Niet dat de manschappen van trainer Crabbé daarom kansloos zijn, verre van zelfs. Want in Bierbeek werd het een billijke brilscore en ook toen konden de bezoekers aanspraak maken op de volle buit. “We hadden daar inderdaad kunnen winnen en kregen veel complimenten voor ons goede spel, maar dat hoorde ik de laatste weken net iets te vaak”, reageert Tino Crabbé. “Eigenlijk is het simpel, om te winnen moet je scoren en we sprongen de laatste weken gewoon niet efficiënt genoeg met onze kansen om. We monitoren heel veel data en dan zie je meteen waar het schoentje wringt. Aan het systeem ligt het alleszins niet want we creëren iedere wedstrijd wel genoeg mogelijkheden. Maar als je om en bij de honderd kansen nodig hebt om zestien keer te de weg naar doel te vinden, dan zegt dat al genoeg. Het moet dus beter in de zone van de waarheid, alleen was onze diepe spits Taveirne recent vijf weken out.”

Kopjes omhoog

Herent is inderdaad bij de minst scorende teams in eerste. Ook verdedigend kan het beter, al zijn er wel meer concurrenten die meer dan twintig doelpunten slikten tot dusver. “Eén op de drie kansen voor de tegenstander leverde een doelpunt op”, weet de hoofdcoach. “In sommige gevallen is dat een kwestie van de taken iets nauwkeuriger uit te voeren, want dertig procent van de tegengoals kwamen uit een stilstaande fase. Maar goed, ik wil de jongens ook niets verwijten want ze willen er alles aan doen om punten te pakken en de ploeg in eerste provinciale te houden. We kampten sowieso ook met een aantal belangrijke afwezigen zoals Wouter Stroobants op het middenveld. En we hebben misschien net iets te weinig ervaring in de breedte in deze kern om dat allemaal op te kunnen vangen. Tegen Bierbeek moeten we er zelfs iemand van onze derdeprovincialer bijhalen. Maar we laten de kopjes zeker niet hangen en gaan straks met z’n allen voor het hoogst haalbare.”