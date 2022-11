Heiveld Junior Indoor Open in Sint-Katelijne-Waver: vier Belgische meisjes bij de laatste acht

Met Sara Pantelic (17) en de 14-jarige Anastasia Huysegoms stonden donderdag nog twee Antwerpse junioren in de derde ronde van de Heiveld Junior Indoor Open. Huysegoms (ITF 1.000) kreeg de als tweede geplaatste Nederlandse Loes Ebeling Koning (ITF 413) voorgeschoteld en verloor met 6-3, 6-2. Pantelic, nummer 487 op de wereldranglijst bij de junioren, haalde het in een Belgisch duel met 7-6, 7-5 van de Oost-Vlaamse Lauren Seye (ITF 1.276) en neemt het vandaag in kwartfinale op tegen de Oekraïense Anastasiia Firman (ITF 559).

Eerste reekshoofd Coppez

Naast Pantelic plaatsten ook Kaat Coppez, Katarina Kujovic en Romane Longueville zich voor de kwartfinale. Coppez (ITF 296) is in Sint-Katelijne-Waver geplaatst als eerste reekshoofd en voelt er zich best in haar sas. Vorig jaar in augustus schreef ze op Heiveld immers een toernooi van vijfde categorie op haar naam. Na winst in de derde ronde (7-5, 6-4) tegen de Limburgse Mette Steegmans (ITF 1.043) is Coppez nog steeds in de running om een tweede carrièretitel bij de ITF-junioren te veroveren. Winnen tegen de Duitse Victoria Pohle (ITF 700) wordt voor haar de volgende opdracht.