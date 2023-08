Heistenaar Gilles Dockx is nieuwste klimtalent: “Ik wil met de ogen stelen van de profs”

voetbal jupiler pro league Torunarig­ha (AA Gent) sleept punt uit de brand met puntgave volley: “Ik geloof dat ik hem vrij oké raakte”

STVV had AA Gent even onder de knoet, maar Jordan Torunarigha bracht de Buffalo’s met een poeier na een hoekschop uiteindelijk op gelijke hoogte. Een zege zat er uiteindelijk niet in. “Ach, ik heb liever een punt dan te verliezen.”