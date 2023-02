Heist staat voor een erg zware klus op het veld van Ol. Charleroi: “Enige ploeg waar we thuis van verloren, we hebben dus iets recht te zetten”

Terug van weggeweest: Jawad Absisan. Vertel hem niet over de wedstrijd in Hoogstraten, waar hij na een zware natrapbeweging van één van de tegenstanders geblesseerd raakte aan de knie en een scheur in de mediale band opliep. Zaterdag 29 oktober was dat, wedstrijd van de elfde speeldag. “Ja, zeer spijtige zaak. Twee maanden later, tijdens de eerste week na de winterstop, stond ik weer op het oefenveld, en tegen Thes Sport heb ik, beetje uit noodzaak, mijn eerste wedstrijd gespeeld. Sneller dan verwacht, maar ik voel me weer fit en dat is al heel wat.”

Je hoort er weer bij, en daar is heel Heist blij om. Goed, focus op Olympic Charleroi nu. De ongeslagen reeks staat nog steeds overeind, maar de punten stromen niet meer zo vlot binnen. “Klopt. Ja, het is nu meer op karakter dat we het doen. We knokken ons steeds terug in de wedstrijden, nadat we eerst een tegenslag moesten verwerken. Vaak spelen we één helft goed, de tweede heel wat minder, of omgekeerd. Maar een constante leggen in onze prestaties gedurende de volle negentig minuten, dat is er niet echt bij. En dan heb je momenten dat de tegenstander de bovenhand neemt en tot scoren komt. We zullen toch zo snel mogelijk weer moeten gaan winnen, anders gaan we net dat tikkeltje te kort komen om die eindronde te halen.”