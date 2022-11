Heerlijke afstandstreffer Dante Rigo zet Beerschot op weg naar winst: “Mijn traptechniek was altijd al een troef”

Thibaud Verlinden werd na Beerschot-Virton het luidst toegezongen door de aanwezigen in het Olympisch Stadion. Man-in-vorm Verlinden was wat ons betreft ook man van de match, want de vinnige aanvaller zorgde voor veel dreiging. Scoren zat er echter niet in voor Verlinden. Dat deden Dante Rigo, Nökkvi Thorisson en Thibo Baeten wel.

De openingstreffer van een verdienstelijke Rigo was werkelijk een pareltje: een onhoudbaar schot uit de tweede lijn. Eerder dit seizoen scoorde Rigo al eens op een gelijkaardige manier tegen Lierse Kempenzonen. “Toen leverde mijn doelpunt jammer genoeg niets op, nu gelukkig wel. Het gevoel na de match is dan ook heel anders”, vertelt Rigo. “Dat het een knappe goal was? Ja, de bal ging er lekker in. Die traptechniek is een troef die ik al van in de jeugd heb.”

Vier keer met zelfde elf

De 1-0 van Rigo kwam er aan het begin van de tweede helft. In die tweede periode was er merkelijk meer te beleven dan voor de rust. Qua kansen was het voor de pauze een mager beestje. “In de eerste helft hadden we wel al veel balbezit”, stipt Dante Rigo aan. “Toen hadden we ook al het gevoel dat er met het verstrijken van de tijd toch openingen zouden komen. Mijn goal brak de boel open. Nadien volgden de 2-0 en de 3-0 vrij snel. Ik ga niet zeggen dat dit een makkelijke zege was, maar na rust vonden we mekaar toch vrij vlot.”

Afronden doen we nog met een paar opvallende vaststellingen in de rand. Beerschot won voor het eerst dit seizoen met drie goals verschil, pakte voor de tweede keer een zes op zes, won voor de derde keer voor eigen volk en begon voor de vierde opeenvolgende keer met de zelfde basiself.

“Bepaalde automatismen zie je meer en meer terug”, merkt Dante Rigo op. “Een eerste keer negen op negen pakken is nu een volgende uitdaging die we willen aangaan. Verder dan de volgende match (zaterdag thuis tegen de beloften van Club Brugge, red.) kijken we trouwens niet. We hebben onderling afgesproken om het week per week te bekijken en dan zien we op het einde wel waar we staan.”

