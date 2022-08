Heel wat buitenlandse versterkingen op komst bij RWDM om titelambities extra kracht bij te zetten

RWDM heeft nog een tweetal weken de tijd om transfers te doen. De actuele kern is niet te breed, al zeker niet als je vol wil meestrijden voor de titel. In dat geval heb je immers twintig volwaardige kernspelers nodig, die elkaar kunnen aflossen als er schorsingen of blessures zijn. En natuurlijk om de concurrentie aan te scherpen.

Door het uitvallen van Obbi Oulare was een nieuwe spits vinden de hoogste prioriteit. Er werden verschillende binnen- en buitenlandse pistes bewandeld om uit te komen bij Luke Plange. Het is een talentvolle 19-jarige spits, die vorig seizoen in de Engelse tweede klasse bij Derby County aan de slag was onder de vleugels van Wayne Rooney. Bij Crystal Palace heeft hij nog een lopend contract tot 2025, maar hij komt dus naar RWDM. In zijn zog komt ook Jake O’Brien naar het Europese vasteland komen. Deze centrale verdediger was vorig seizoen actief in de Engelse vierde klasse, bij Swindon Town. O’Brien is Iers international bij de U23 van zijn land. Zij zijn reeds gespot op het trainingsveld van RWDM