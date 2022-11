Heel de trainersstaf van Sassport Boezinge stapt op: “Er is de afgelopen dagen veel gebeurd, in het bestuur is er een tweestrijd”

voetbal eerste provincialeEersteprovincialer Sassport Boezinge moet op zoek naar een volledig nieuwe trainersstaf. Hoofdtrainer Angelo Paravizzini zat zondag op White Star Lauwe voor de laatste keer op de bank. T2 Andy Colpaert, T3 Aaron Bruning en keeperstrainer Jurgen Defever ook. “Er is de afgelopen dagen veel gebeurd, in het bestuur is er een tweestrijd”, aldus Paravizzini. Boezinge staat vijfde.

Vorige week woensdag kreeg de coach te horen dat het eind dit seizoen zou stoppen. “Donderdag had ik daarover met de spelers een gesprek”, klinkt het. “Met de meeste spelers heb ik een goede band. De meesten heb ik ook naar Boezinge gehaald. Ook heel mijn technische staf.”

“Vrijdag tijdens de training hoorde ik een en ander dat me niet aanstond. Voorzitter Kristof Verstraete wil promoveren, maar op vlak van ambities zit men in het bestuur duidelijk niet op dezelfde golflengte. Een deel van het bestuur blijft liever in eerste provinciale. Nochtans waren we een structuur aan het neerzetten om naar derde amateur te promoveren, maar ik ervaar dat de ambitie wat weg is.”

Quote Geen kwaad woord over de voorzitter. Hij is een fantasti­sche mens. Ik had het gevoel dat anderen me liever kwijt dan rijk zijn Angelo Paravizzini, Ex-trainer Sassport Boezinge

“Geen kwaad woord over de voorzitter. Hij is een fantastische mens. Ik had het gevoel dat anderen me liever kwijt dan rijk zijn. Dat is geen goede manier van werken. Ik besloot nog de wedstrijd op WS Lauwe te doen en dan per direct te stoppen. Ik ben altijd oprecht geweest. Ook beroepshalve in de zakenwereld en ook nu dus op sportief vlak.”

Emoties

Angelo Paravizzini was bij de oranjehemden bezig aan zijn derde seizoen. Hij kwam toen van VC Wingene, dat in de toenmalige vierde klasse speelde. Toen het bestuur daar de beslissing nam om een nieuwe start te nemen in vierde provinciale stopte Angelo er ook per direct.

Met Sassport Boezinge haalde hij vorig seizoen de eindronde. “We waren die seizoen weer op goede weg, maar het heeft niet mogen zijn”, aldus de Roeselarenaar. “Mijn werk heb ik niet kunnen afmaken. Na het laatste fluitsignaal op WS Lauwe was het afgelopen en komen daar die emoties bij. Beter nu per direct zelf stoppen, in plaats van rond de winterstop mijn ontslag te krijgen.”

Op WS Lauwe eindigde het op 1-1. “Voor de rust waren we iets minder, maar we creëerden toch de beste kansen”, blikt Paravizzini terug. “Op basis van onze tweede helft verdienden we eigenlijk te winnen.”

Het bestuur heeft nu rustig de tijd om uit te kijken naar een nieuwe coach. Grote haast is er niet bij, want komend weekend zijn aanvoerder Matthijs Blancke en maats bye. De thuismatch tegen RC Waregem is verplaatst naar zondag 6 januari. Omwille van België-Marokko komende zondag mag er dan nergens worden gespeeld.

