Heeft Antwerp Giants lessen getrokken uit de nederlaag van vorige week tegen Oostende ?

Zaterdagavond volgt aan de kust deel twee van het vierluik tussen Antwerp Giants en Oostende. Het eerste duel was er één met twee gezichten. Oostende domineerde de eerste helft, Giants toonde karakter na de rust maar kon de nederlaag niet vermijden. Het wordt uitkijken of de Sinjoren lessen hebben getrokken uit het verlies van vorige week.

Door de afwezigheid van onder meer Nakic, Sylla en Troisfontaines, toch drie sterkhouders bij Oostende, liet Antwerp Giants vorige week een enorme kans liggen op de overwinning. Het was niet ver zoeken naar een verklaring voor de nederlaag. Giants hypothekeerde zijn zegekansen in een ondermaats tweede quarter waarin, door gebrek aan energie, organisatie en cohesie, de kustploeg 18 punten scoorde in de bucket en 7 aanvallende rebounds kwam wegplukken.

“We kunnen ons geen tweede quarter veroorloven zoals vorige week”, beseft Vincent Kesteloot. “Tegen Brussel of Charleroi krijg je de kans nog om dit recht te zetten. Niet tegen Oostende. Het kan een aantal minuten minder vlot verlopen, dat maakt elke ploeg mee. Maar dat mag geen volledig quarter duren. De mentaliteit van het derde quarter moeten we heel de wedstrijd vasthouden. Enkel dan maken we kans op de zege.”

Ibrahima Fall

Wil Antwerp Giants kans maken op de zege tegen Oostende, dan zullen enkele spelers hun vormpeil moeten optrekken. Dan wordt er vooral gekeken naar Ibrahima Fall. Wat is er aan de hand met de Giants-center ? Sinds de kerstbreak is de Senegalees nog een schim van de speler van de eerste seizoenshelft die in de EuroCup met 1,7 blocks tot de drie beste shotblockers behoorde. Tegen Kangoeroes en vooral Oostende presteerde hij ver onder de verwachtingen en zijn mogelijkheden. Pijnlijk was het om te zien hoe Oostende-center Thomas Welsh vier aanvallende rebounds boven zijn hoofd kwam wegplukken. Is zijn vormdip van korte duur ? Want om op Oostende te gaan winnen heeft Antwerp Giants een uitstekende Ibrahima Fall nodig.

Na een wekenlange revalidatie kreeg Roby Rogiers uitstekend nieuws. Hij is hersteld van zijn scheenbeenvliesontsteking en heeft de training hervat. Zaterdag kan hij aantreden tegen Oostende.