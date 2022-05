HC Eeklo kan eerste volledige seizoen in Liga 1 afsluiten op derde plaats: “Erg tevreden met onze stevige thuisreputatie”

“We speelden lang mee voor titel, maar twee verliespartijen op rij in maart deden ons de das om”, laat bestuurslid en PR-man Thomas Lievens ons weten. “In onze verplaatsing naar Hasselt werd de ploeg enorm geplaagd door blessures en was een nederlaag nagenoeg onafwendbaar. Vervolgens moesten we op een donderdagavond in het verre Haacht een inhaalwedstrijd spelen, wat een lastige verplaatsing is op een weekdag en we zo ook niet met onze sterkste ploeg konden aantreden. Jammer, want in onze thuiswedstrijd tegen kampioen Uilenspiegel bewezen we met een 28-28-gelijkspel dat we hun niveau aankunnen en speelden we een van de mooiste matchen die ik de afgelopen vijf jaar in deze reeks heb gezien. Desondanks zijn we erg tevreden met ons seizoen, waar we een stevige thuisreputatie wisten op te bouwen, met slechts drie verloren punten op eigen bodem.”

Modern handbal

De afsluiter tegen Sasja brengt alle supporters nog één maal samen. “Het wordt een kleine galamatch, waarbij iedereen zich nog eens wil tonen voor het publiek”, vervolgt Lievens. “Met één punt zijn we zeker van de derde plaats, terwijl eerste achtervolger Atomix het seizoen afsluit met een moeilijke verplaatsing naar kampioen Uilenspiegel. Hoe we dit seizoen doorgaans het verschil maakten? Coach Koen Blondeel combineert heel wat aspecten van het moderne handbal. Met snel en gevarieerd combinatiehandbal proberen we elke verdediging te ontwrichten. Ook de patronen op tegenaanval blijven er goed uitkomen. Met onze eerste, tweede en derde fase kunnen we iedereen pijn doen. Bovendien ervaren we thuis ook steevast heel wat steun van ons trouw publiek, met wie we na de match een stevig feetje zullen vieren.”

Betere omkadering

Het huiswerk in functie van volgend seizoen is nagenoeg voltooid. “Alle spelers blijven, op Liam Longueville na, die zijn handbalschoenen aan de haak hangt. Zijn verlies zal voelbaar zijn, maar met Pieter Borgers, Bob Savat, Lieven Vanhaecke en zijn broer Levi Longueville hebben we nog voldoende shotkracht in de rangen. Ook de jeugd steekt hier steeds vaker de neus aan het venster. Onze ploeg in Liga 3 wordt de komende maanden nog beter omkaderd, zodat we die jonge gasten sneller klaar kunnen stomen voor het niveau in Liga 1. Inkomende transfers zijn er voorlopig niet. Eeklo is eigenlijk een geografisch eiland op handbalvlak en we liggen ver van een grote autostrade. Spelers die de overstap wagen, hebben echter nog nooit een seconde spijt gehad. Ze komen terecht in een enthousiaste groep die jong en oud combineert en elk jaar zal strijden voor top vijf in Liga 1”, besluit het bestuurslid.