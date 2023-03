HC Eeklo herovert derde plaats na onderling duel tegen Kortessem

HC Adrem Keukens Eeklo draait al een heel seizoen knap mee in de top vijf van het klassement in Liga 1 en pronkte de voorbije weken zelfs met de derde plaats. Na twee nederlagen op rij, tegen leider Waasmunster en eerste achtervolger Evergem, nam Kortessem echter die derde plaats over, mede dankzij een knappe overwinning tegen datzelfde Evergem. Op eigen terrein was Eeklo dan ook gebrand om die topdrieplaats in een rechtstreeks duel te heroveren. “Daarbij konden we rekenen op de steun van heel wat supporters”, steekt sportief manager Thomas Lievens van wal. “Deze sport leeft echt in onze regio en het is fijn om zoveel gepassioneerde mensen te mogen verwelkomen in onze sporthal. We zagen de Limburgers het sterkst uit de startblokken schieten en een 4-7-voorsprong nemen. Eeklo vocht terug, maar stuitte regelmatig op de sterk spelende bezoekende doelman. Met een 12-13-ruststand gingen we de kleedkamer binnen.”